'Ajax? Tegen een topdrieclub zeg je nooit nee, maar dan moeten die mij wel willen'

Enric Llansana beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij Go Ahead Eagles. De middenvelder is een vaste waarde onder trainer Paul Simonis en doet in gesprek met Voetbal International zijn verhaal. Zo bespreekt hij zijn ontwikkeling bij Go Ahead, zijn jongere jaren in de jeugdopleiding van Ajax en zijn toekomst.

Llansana (23) werd geboren in het Spaanse Tarragona en verhuisde op zijn vierde naar Madrid, waar hij ook vier jaar zou doorbrengen. Na de scheiding van zijn Spaanse vader en Nederlandse moeder kwam Llansana in Nederland terecht. "Mijn moeder komt uit Purmerend en ik ben tweetalig opgevoed, dus toen we naar Nederland kwamen, kon ik vrij eenvoudig de overgang maken", vertelt hij daarover.

Llansana sloot op zijn elfde aan in de jeugdopleiding van Ajax, waar hij tien jaar zou doorbrengen voor zijn vertrek naar Go Ahead in de zomer van 2022. "Prachtig natuurlijk, op die leeftijd. Ik heb er tien jaar gespeeld. De Nederlandse kant van mijn familie was altijd al voor Ajax. Mijn opa vond het geweldig. Ik heb hem een mooie tijd bezorgd. Hij was al met pensioen en ging elke wedstrijd mee."

"Stond hij soms langs de kant herinneringen op te halen met Sjaak Swart. Mooi, toch? Ik heb veel aan Ajax gehad en ben de club nog steeds dankbaar, maar ik heb totaal geen spijt van mijn stap naar Go Ahead. Ik heb lang gedroomd van een doorbraak in Ajax 1, mijn debuut heb ik helaas nooit mogen maken. Ik was 21 en wilde in de Eredivisie spelen. Waar maakte me niet uit. Go Ahead bood me die kans."

Llansana ging voortvarend van start aan zijn Eredivisie-avontuur, maar toen hij aan het begin van het seizoen 2022/23 een hersenschudding opliep, raakte hij zijn basisplaats kwijt. "Toen ik terugkwam, hadden Philippe Rommens en Evert Linthorst hun plekje veroverd en keerde ik niet meer terug in de basis. Zij bouwden krediet op en bleven in het seizoen daarna staan, waardoor ik in een lastige situatie zat."

Llansana moest het doen met invalbeurten, maar daar werd hij niet gelukkig van. De rechtspoot vond het lastig om het op zijn positie als invaller te laten zien. "Daarnaast voelde ik als invaller extra druk. Ik móést het van mezelf laten zien, daardoor deed ik misschien gekke dingen. Ik heb twee jaar veel geduld moeten hebben en dat is best weleens moeilijk geweest."

Dit seizoen is alles anders, laat hij weten aan Voetbal International. "In de zomer is er veel gebeurd en de veranderingen pakten voor mij wel heel goed uit. Rommens verdiende een transfer en Paul Simonis volgde René Hake op. De trainer gaf mij volledig het vertrouwen en ik denk dat ik heb laten zien dat dat terecht was. Tot nu toe ben ik een belangrijke speler voor hem."

Llansana is in gesprek met Go Ahead over een contractverlenging en gaat 'in ieder geval niet transfervrij weg'. Zijn huidige verbintenis loopt tot medio 2026. "Dan ben ik 24, een mooie leeftijd om een stap te maken. Mijn droom is ooit in Spanje of Italië te voetballen. Ajax? Tegen een topdrieclub zeg je nooit nee, maar dan moeten die mij wel willen. Dat Oliver Edvardsen er nu naartoe is, is natuurlijk prachtig. Ik geef hem geen ongelijk."

Llansana valt dit seizoen op met zijn zuivere tackles en gevaarlijke afstandsschoten. In zijn 23 Eredivisie-wedstrijden dit seizoen wist hij viermaal raak te schieten. Daarnaast tekende hij voor twee assists.