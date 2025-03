Er zal binnenkort meer naar buiten komen over de toekomst van Lamare Bogarde bij Aston Villa. Dat vertelt de 21-jarige middenvelder in gesprek met Voetbal International. Bogarde staat hoog op de lijst van Ajax, zo maakte Fabrizio Romano begin februari bekend.

De geboren Rotterdammer kreeg het nieuws van de Italiaanse journalist mee. “Ik heb het voorbij zien komen, ja. Het is natuurlijk mooi dat een grote club als Ajax interesse in je heeft.”

Toch wil Bogarde nog niet te hard van stapel lopen. “Met respect naar Aston Villa: ik sta nog steeds bij hun onder contract. Over mijn toekomst zal binnenkort meer naar buiten komen.”

“Op dit moment ben ik tevreden bij Aston Villa. We zullen samen tot een beslissing komen”, aldus de rechtspoot.

Bogarde speelde tussen 2011 en 2020 in de jeugdopleiding van Feyenoord, om vervolgens voor 600.000 euro naar Aston Villa te vertrekken.

De club uit Birmingham stalde Bogarde een tijdje bij Bristol Rovers, waar hij ervaring opdeed in de League One. Dit seizoen beleeft hij zijn doorbraak in de hoofdmacht.

De middenvelder heeft zeventien wedstrijden namens Aston Villa achter zijn naam staan. Volgens Transfermarkt is Bogarde vijf miljoen euro waard.