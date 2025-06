Nieuws over Ajax wordt stellig ontkend door hoofdpersoon: 'Hahahaha, niet waar'

Urby Emanuelson heeft het EK Onder 21 niet verlaten om bij Ajax te tekenen. Bij Ziggo Sport werd donderdagavond verteld dat de analist naar de club moest en ‘dat dat maar één ding kon betekenen: hij gaat tekenen’. Dat is niet waar, schrijft Emanuelson zelf op X.

“Ja, een hele goede vraag: waar is Urby?”, begon Sam van Royen vanuit Slowakije in de uitzending van Ziggo Sport. “Hij is vanochtend vroeg om vijf uur richting Amsterdam gegaan. Waarvoor wilde hij niet helemaal zeggen, maar hij moest naar de club.”

“Dat kan maar één ding betekenen: hij gaat tekenen”, verzekerde Van Royen. “Hij had ons ooit beloofd dat hij het zou vertellen, dus ik hoop niet dat hij zijn belofte breekt. Hij komt wel terug als analist voor de volgende wedstrijd van Jong Oranje tegen Portugal.”

Dat Emanuelson bij Ajax ging tekenen is niet waar. De oud-voetballer reageert onder een tweet van ESPN over het nieuws: “Hahahaha, niet waar.”

Emanuelson bevestigde deze week wel dat hij in gesprek was met Ajax. “Ik had gehoopt om het nog even wat langer geheim te houden”, vertelde hij. “Maar ik ben op dit moment in gesprek met de club.”

De vertrokken Francesco Farioli bracht een bijna volledig eigen technische staf met zich mee, en dus moeten veel posities binnen de staf opnieuw worden ingevuld. Ajax is achter de schermen druk bezig met het samenstellen van een team dat past bij de clubcultuur én de visie van trainer Heitinga.