Ajax-talent (18) met aflopend contract wekt interesse uit binnen- en buitenland

Donderdag, 12 oktober 2023 om 12:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:55

Ajax heeft vooralsnog niet met Rico Speksnijder gesproken over een nieuw contract, zo meldt Ajax Showtime. Het achttienjarige talent beschikt in Amsterdam nog over een verbintenis tot medio 2024. Over interesse heeft Speksnijder niet te klagen. Naar verluidt volgen zowel clubs uit binnen- en buitenland de middenvelder annex buitenspeler.

Spaanse en Nederlandse clubs zouden bovengemiddelde interesse in Speksnijder hebben, al worden er door Ajax Showtime geen specifieke namen genoemd. Het talent kent als dispensatiespeler bij Ajax Onder 18 een ijzersterke seizoenstart. In de eerste vijf competitieduels was hij drie keer trefzeker.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Speksnijder staat te boek als veelzijdige speler. Waar hij dit seizoen vooral als nummer 10 speelt, kwam hij de vorige jaargang vooral als rechtsbuiten in actie. Dankzij zijn sterke prestaties bij Ajax Onder 18 maakte Speksnijder onlangs zijn debuut voor de Amsterdamse beloftenploeg. Op 1 september kwam hij tijdens een uitwedstrijd tegen MVV Maastricht een kwartier voor tijd in het veld. Het talent liet zich direct zien met een assist op Gabriel Misehouy.

Hato en Misehouy

Woensdag werd bekend dat Ajax het contract van zowel Misehouy als Jorrel Hato in ieder geval wel wil openbreken. Eerstgenoemde wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht, maar is een van de smaakmakers bij Jong Ajax. Inmiddels staat de teller voor Misehouy bij het hoogste jeugdteam op 39 wedstrijden. De centrale middenvelder scoorde daarin 9 doelpunten en was goed voor 3 assists. Sinds het huidige seizoen is het achttienjarige talent een vaste waarde bij Jong Ajax.

In het elftal van trainer Dave Vos overtuigt Misehouy inmiddels bijna wekelijks. Die prestaties wil Ajax volgens Voetbal International gaan belonen met een verbeterd contract. De huidige verbintenis van de middenvelder loopt komende zomer af, waardoor er haast is geboden bij de contractonderhandelingen.

Ajax is ook voornemens om het contract van Hato open te breken en te verlengen. De pas zeventienjarige verdediger is een van de lichtpuntjes bij de Amsterdammers. Hato ligt nog tot 2025 vast en heeft een jeugdcontract, maar als het aan Ajax ligt, komt daar snel verandering in.

Gooijer en Kalokoh

Ajax wist onlangs twee andere talenten al wel langer aan zich te binden. David Kalokoh verlengde vorige maand zijn contract bij Ajax tot medio 2027. De pas achttienjarige aanvaller kwam in de zomer van 2018 over vanuit de jeugdopleiding van VVV-Venlo en is inmiddels een vaste waarde in het beloftenteam van de Amsterdammers. Tristan Gooijer verbond zijn toekomst eveneens aan Ajax. De negentienjarige verdediger, die eveneens een onbetwiste basisspeler bij Jong Ajax is, tekende bij tot medio 2026.