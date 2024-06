‘Ajax-talent Zinhagel hakt knoop door en maakt keuze tussen Feyenoord en PSV’

‘Ajax-talent Jivayno Zinhagel hakt knoop door en maakt keuze tussen Feyenoord en PSV’

Jivayno Zinhagel speelt komend seizoen voor Feyenoord Onder 17, zo meldt de doorgaans betrouwbare Feyenoord Youth Watcher maandag via X. Na een lange transfersoap lijkt het erop dat de vijftienjarige buitenspeler op korte termijn tekent in Rotterdam-Zuid. Met de komst van jeugdinternational Zinhagel troeft Feyenoord het eveneens geïnteresseerde PSV af.

Een week geleden meldde Ajax Showtime al dat Zinhagel heeft gekozen voor een vertrek bij Ajax. Het Amsterdamse fanmedium gaf daarbij aan dat de jonge aanvaller zou tekenen bij Feyenoord of PSV.

Inmiddels lijkt die keuze gemaakt, zo blijkt uit een tweet van de Varkenoordfan. “Het had wat voeten in de aarde, maar Feyenoord gaat zich versterken met Ajax-toptalent Jivayno Zinhagel. De buitenspeler sluit komend seizoen aan bij Feyenoord O17. Een uitstekende toevoeging aan het kampioenselftal.”

Eerder was de Feyenoord Youth Watcher al positief over de mogelijke komst van Zinhagel. “Heerlijke buitenspeler met een neus voor de goal. Een van de beste in zijn lichting. Alle seinen staan op groen, maar nog geen done deal.”

Zinhagel was in het afgelopen seizoen actief als buitenspeler in Ajax Onder 16. De Amsterdammers namen de jeugdinternational op hun beurt over van Sparta Rotterdam in 2018. Met het vertrek van Zinhagel naar Feyenoord verliest de recordkampioen een van de grotere talenten uit de Ajax Academy.

Ajax had Zinhagel graag willen behouden, maar dat gaat dus niet lukken. Gezien zijn leeftijd van vijftien jaar (18 april 2009) mag hij nog niet naar het buitenland vertrekken, waardoor Feyenoord en PSV als enige gegadigden overbleven.

Zinhagel speelde tot dusver twee interlands namens Nederland Onder 15. Tijdens zijn debuut in dat elftal wist de vleugelflitser tweemaal te scoren gedurende een 4-1 zege op de leeftijdsgenoten uit Tsjechië. De komende jaren zal hij actief zijn in het shirt van Feyenoord.

