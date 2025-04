Ajax-supporters krijgen geweldig nieuws richting aanstaand kampioensfeest

De mogelijke huldiging van Ajax kan hoogstwaarschijnlijk tóch plaatsvinden op het Museumplein, zo schrijft Het Parool vrijdagochtend. Het Concertgebouw is namelijk van plan om het Mahler Festival te verplaatsen naar het Vondelpark Openluchttheater, waardoor er vrij baan is voor Ajax.

Het Mahler Festival vindt tussen 8 en 18 mei plaats in het Concertgebouw, maar in het paviljoen voor het Museumplein is dat evenement via livestreams te volgen voor een groot publiek. Daardoor kon een eventuele huldiging van Ajax daar niet plaatsvinden.

En dat was wel de grote wens, ook van burgemeester Femke Halsema. Nu meldt Het Parool dat het Concertgebouw, in overleg met de gemeente, al bijna een maand van tevoren heeft besloten om de livestreams voor het Mahler Festival te verplaatsen.

“De Mahler Nights zijn ons cadeau aan de stad in het kader van Amsterdam 750. Het eventuele kampioenschap van Ajax kan ook een prachtig cadeau worden. Op deze manier hebben beide festiviteiten alle ruimte,” zo laat Concertgebouw-directeur Simon Reinink weten tegenover de krant.

Omdat er bij een huldiging van Ajax zo’n honderdduizend supporters worden verwacht, was het voor de gemeente geen optie om de twee festiviteiten te combineren. “De afgelopen dagen hebben we getest of we de concerten zonder vertraging daarnaartoe konden zenden, en dat kan”, zo bevestigt persmanager Jacob van der Vlugt.

Met nog vijf wedstrijden te spelen in de Eredivisie lijkt alles erop te wijzen dat de ploeg van Francesco Farioli onderweg is naar de 37e landstitel in de clubhistorie. De Amsterdammers staan negen punten boven nummer twee PSV.

Dat betekent dat Ajax in de laatste vijf wedstrijden nog minimaal zeven moet halen om verzekerd te zijn van het kampioenschap. De ploeg speelt zondag de volgende wedstrijd. Dan is FC Utrecht de tegenstander.