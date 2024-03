Definitief: Ajax stuurt Mikautadze tijdelijk terug naar oude liefde

Georges Mikautadze maakt het seizoen op huurbasis af bij zijn oude werkgever FC Metz, zo brengt Ajax officieel naar buiten. De Amsterdammers namen de 23-jarige aanvaller afgelopen zomer nog voor 16 miljoen euro over van de Franse club, maar Mikautadze kwam in de eerste seizoenshelft nauwelijks aan spelen toe.

L'Équipe wist onlangs al te melden dat Ajax van plan was om Mikautadze tijdelijk bij Metz te stallen. De miljoenenaankoop ligt in Amsterdam vast tot medio 2028. Het is onduidelijk of de nog jonge Georgiër een tweede kans krijgt in de Johan Cruijff ArenA.

Het avontuur van Mikautadze bij Ajax blijft voorlopig dus steken op 338 speelminuten, verdeeld over 9 optredens. Daarin wist de rechtspoot geen bijdrage te leveren aan doelpunten. Een hard gelag voor de Amsterdammers, aangezien de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat afgelopen zomer nog 16 miljoen euro overmaakte naar Metz.

Woensdagmiddag meldde L’Équipe dat Metz Mikautadze komende zomer voor 10 miljoen euro definitief kan terugkopen van Ajax. Eerder repte journalist Mike Verweij van De Telegraaf nog over een mogelijke toekomstige transfersom van 15 miljoen euro.

Dat de Fransen zich verheugden op de terugkeer van Mikautadze, valt ergens wel te verklaren. Het jeugdproduct van Metz scoorde vorig seizoen aan de lopende band. In 45 officiële wedstrijden voor de club was de Georgiër goed voor 26 doelpunten en 10 assists.

Voor zijn doorbraak bij Metz speelde Mikautadze op huurbasis voor RFC Seraing. Namens de Belgische club wist de aanvaller 36 keer te scoren en 4 assists af te leveren in 57 wedstrijden. De in Lyon geboren aanvaller werd in zijn carrière al topscorer van de 1B Pro League en Ligue 2.

Nu mag Mikautadze zich laten zien op het hoogste niveau van Frankrijk. Metz staat momenteel op de veertiende plek in de Ligue 1 en hoopt zich met Mikautadze, als extra aanvallende versterking, te handhaven. In de eerste drie wedstrijden van dit seizoen was de spits nog actief voor Metz, waardoor hij met twee Ligue 1-doelpunten achter zijn naam begint aan 2024.

