Ajax strikt twaalfde zomeraanwinst en lost probleem op linksbackpositie op

Vrijdag, 1 september 2023 om 22:45 • Lars Capiau • Laatste update: 22:58

Borna Sosa mag zich officieel speler van Ajax noemen, zo maken de Amsterdammers bekend via de clubkanalen. De 25-jarige Kroaat komt voor acht miljoen euro over van VfB Stuttgart en is dus een oude bekende van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De linkervleugelverdediger tekent een contract tot medio 2028 in de Johan Cruijff Arena.

De Amsterdammers lossen zo het probleem op de linksbackpositie op, daar Maurice Steijn eerder aangaf ontevreden te zijn over Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine. Het is de vijfde verdediger die de overstap naar Amsterdam maakt. Eerder trok Ajax namelijk al Jakov Medic, Anton Gaeei, Josip Sutalo en Gastón Ávila aan. Laatstgenoemde kan net als Sosa op de linksbackpositie uit te voeten en zal met de Argentijn en eventueel Jorrel Hato moeten concurreren voor een basisplek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het lijkt erop dat Wijndal en Salah-Eddine dus kunnen uitkijken naar een (tijdelijk) nieuwe werkgever. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf kon Salah-Eddine vertrekken naar PEC Zwolle, maar hij koos ervoor dat niet te doen. Ook Wijndal wordt her en der in verband gebracht met een vertrek, daar in andere competities de transferwindow nog langer geopend is.

Sosa staat sinds 2018 onder contract bij VfB Stuttgart, dat hem destijds van Dinamo Zagbreb overnam. Bij die Schwaben kwam hij tot nog toe tot 115 officiële duels, waarin hij goed was voor 5 goals en 35 assists. Sosa is veertienvoudig international van Kroatië. Op het WK in Qatar, waar de Kroaten tot de halve finales reikten, was hij onder bondscoach Zlatko Dalic een onbetwiste basisspeler.

Na Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs Borges, Medic, Gaaei, Chuba Akpom, Sutalo, Ávila, Georges Mikautadze en Sivert Mannsverk wordt Sosa de twaalfde speler die Mislintat deze zomer naar Ajax haalt. Daarmee is Ajax klaar op de transfermarkt. Davy Klaassen, Francisco Conceição en Christian Rasmussen trokken op Deadline Day de deur van de Johan Cruijff Arena achter zich dicht.