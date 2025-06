Ajax strikt talent uit school van FC Barcelona en gaat vol voor Franse verdediger

Ajax is tot een mondeling akkoord gekomen met Eloi Gómez, zo verzekert De Telegraaf zaterdag. De middenvelder, afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Barcelona, tekent na het afronden van het papierwerk voor drie seizoenen in Amsterdam. Het Spaanse Sport meldde afgelopen week al dat de pas zestienjarige speler op weg is naar Ajax.

Gómez viel vorig jaar al op bij de scouts van Ajax. Op het Marveldtoernooi van 2024 in Groenlo speelde de Spanjaard in de halve finale tegen Ajax. Barça won de wedstrijd met 1-0 en uiteindelijk ook het hele toernooi.

De talentvolle middenvelder werkte in september vorig jaar een oefenduel af op De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Na die ontmoeting hoorde de Ajax-leiding dat Gómez over een aflopende verbintenis beschikt bij Barcelona en liever niet wilde verlengen bij de Catalanen.

De jeugdinternational van Spanje stond open voor de stap naar Ajax en voegt nu dus de daad bij het woord. In principe sluit Gómez, die via Instagram afscheid nam van Barcelona, in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij Ajax Onder 17.

Ajax richt daarnaast de pijlen op Marvyn Muzungu, een zeventienjarige linksbenige centrumverdediger van AJ Auxerre. Het Franse talent, 1.92 meter lang, was onlangs op proef in Amsterdam en liet een goede indruk achter.

Muzungu wordt in Frankrijk gezien als een groot talent. Hij beschikt over een aflopende verbintenis in Auxerre, waardoor Ajax de centrale verdediger transfervrij naar Nederland kan halen.

De komst van Gómez en de concrete interesse in Muzungu maken deel uit van de operatie 'kwaliteitsinjectie', een initiatief van technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbalzaken Marijn Beuker. Het duo kwam na het doorlichten van de jeugdopleiding tot de conclusie dat er op diverse plaatsen binnen de opleiding een kwaliteitsimpuls nodig is.