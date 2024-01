Ajax strijdt met deze twee clubs om Jordan Henderson; huur lijkt onmogelijk

Ajax is niet de enige club die gelinkt wordt aan Jordan Henderson. Volgens CBS Sports-journalist Ben Jacobs zijn ook Bayer Leverkusen en Newcastle United in de race om de handtekening van Engelse middenvelder, die zelf graag zou vertrekken bij Al-Ettifaq.

Eerder op de dinsdag bracht Fabrizio Romano naar buiten dat Ajax 'serieus geïnteresseerd' is in de diensten van Henderson. De 33-jarige Engelse middenvelder zou ongelukkig zijn bij zijn huidige werkgever en weer terug willen naar Europa.

Ook de Italiaanse transfermarktexpert erkende dat er 'verscheidene' andere clubs interesse hebben in de 33-jarige Henderson, nieuws dat later op de dinsdag werd bevestigd door De Telegraaf.

"Ajax heeft in de strijd om de handtekening van Henderson concurrentie van twee clubs uit het rechterrijtje van de Premier League en één uit de Bundesliga", schreef Mike Verweij namens de Amsterdamse krant.

Mocht Ajax de voormalig speler van Liverpool daadwerkelijk willen aantrekken, zal de club wel moeten puzzelen in het salarishuis. De Amsterdammers gaven afgelopen seizoenen het nodige geld uit aan spelers en vooral door de uitgaven van Sven Mislintat afgelopen zomer is er weinig financiële beweegruimte in de Johan Cruijff ArenA.

Daar komt bij dat Henderson in Saudi-Arabië een vorstelijk salaris verdient. Mocht de huidige nummer vijf van de Eredivisie de controleur willen huren, dan verlangt Al-Ettifaq dat Ajax zijn volledige loon overneemt, aldus Jacobs. Dit zal voor de Amsterdammers naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk zijn, waardoor een definitieve transfer realistischer lijkt.

"Mocht de keuze van Henderson op Ajax vallen, dan zal er op RvC-niveau flink moeten worden gepuzzeld. Hoewel hij geen vijftien miljoen euro hoeft te verdienen, is ook een deel van dat bedrag een uitdaging voor het huidige Ajax, dat door het tijdelijke vertrek van Georges Mikautadze naar Metz iets aan salarisruimte heeft gecreëerd", aldus Verweij.

