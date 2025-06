'Ajax stelt vraagprijs vast op 10 miljoen euro na concrete interesse van Galatasaray'

Ajax heeft Galatasaray laten weten dat het circa tien miljoen euro wil ontvangen voor Ahmetcan Kaplan, zo meldt de doorgaans betrouwbare Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu. De 22-jarige verdediger staat open voor een transfer naar de Turkse topclub, die inmiddels concrete interesse heeft getoond in de centrumverdediger.

Volgens Sabuncuoğlu heeft Galatasaray recent geïnformeerd naar de voorwaarden voor een mogelijke overstap van Kaplan. Ajax zou een vraagprijs van negen tot tien miljoen euro hanteren. Kaplan, die nog een contract heeft tot medio 2027, is zelf positief over een terugkeer naar Turkije en staat open voor een samenwerking met de Süper Lig-kampioen.

Kaplan maakte in de zomer van 2022 voor 9,5 miljoen euro de overstap van Trabzonspor naar Ajax. Zijn verblijf in Amsterdam werd echter overschaduwd door blessureleed en stevige concurrentie in de verdediging. Een vaste waarde wist de linkspoot dan ook nooit te worden in de Johan Cruijff ArenA.

Het afgelopen seizoen kwam Kaplan tot vijftien officiële optredens voor Ajax. Opvallend genoeg speelde hij slechts drie van die wedstrijden in de hoofdmacht; de overige twaalf kwamen voor zijn rekening bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Beide doelpunten die hij dit seizoen maakte, vielen in dienst van het beloftenelftal.

Galatasaray ziet in Kaplan een jonge en talentvolle versterking voor de achterhoede, zeker gezien zijn Turkse paspoort en Eredivisie-ervaring.