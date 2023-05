Ajax stelt nieuwe eisen richting mediadeal: grote gevolgen voor KKD en vrouwen

Donderdag, 4 mei 2023 om 15:52 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:34

Ajax heeft twee nieuwe eisen gesteld rondom de aanstaande deal over de Nederlandse voetbalmediarechten, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers willen dat bij de nieuwe deal niet alleen wedstrijden van de hoofdmacht, maar ook de duels van Jong Ajax en de Ajax Vrouwen live worden uitgezonden. Op maandag 8 mei stemmen de clubs over het bod van ESPN. Indien er tegen wordt gestemd, hebben ook andere partijen de optie om een bod te doen.

Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax, is degene die zich bezighoudt met de mediadeal bij de huidige nummer drie van de Eredivisie. Hij heeft nu twee nieuwe eisen gesteld: alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie moeten live worden uitgezonden; op televisie of online. Ajax stoort zich eraan dat fans nu niet alle wedstrijden kunnen zien.

ESPN zendt momenteel niet alle wedstrijden in bovengenoemde twee competities uit, en als het aan Ajax ligt moet daar dus op korte termijn verandering in komen. “Om fans tegemoet te komen, maar ook om sponsoren te kunnen trekken voor bijvoorbeeld de Ajax Vrouwen”, schrijft VI. Ajax vindt het uitzenden van wedstrijden heel belangrijk om bekendheid te genereren, waardoor er meer publiek en sponsoren worden getrokken.

In hoeverre er mee zal worden gegaan in de eis van Ajax, is vooralsnog onbekend. Komende maandag wordt er dus meer bekend over wat de clubs vinden van het bod dat ESPN heeft gedaan. De grootste concurrent van de huidige uitzendgemachtigde lijkt het consortium van tv-aanbieders dat bestaat uit KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en DELTA. Zij zouden de achttien Eredivisieclubs minimaal 180 miljoen euro per jaar willen geven.