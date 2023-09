Ajax stelt Jan van Halst definitief aan als tussenpaus in directie

Maandag, 4 september 2023 om 08:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:41

Ajax heeft Jan van Halst definitief doorgeschoven naar de positie van algemeen directeur. Dat bevestigen de Amsterdammers via een officieel persbericht. Van Halst moet de honneurs waarnemen tot Alex Kroes, de beoogde nieuwe algemeen directeur, aan de slag mag in de Johan Cruijff ArenA. Dat kan nog maanden duren, gegeven zijn concurrentiebeding in zijn contract bij AZ. Van Halst legt zijn taken in de raad van commissarissen bij Ajax per direct neer.

Het doorschuiven van Van Halst zat er al even aan te komen. Ajax bevestigde eind augustus al dat het de Utrechter op het oog had als tijdelijk algemeen directeur. Het betreft een titulaire benoeming, van 4 september 2023 tot het moment dat Kroes aangesteld kan worden. De rvc van Ajax droeg laatstgenoemde begin augustus voor als beoogd algemeen directeur.

Kroes, die zijn arbeidsovereenkomst bij AZ al heeft opgezegd, zit alleen nog met het concurrentiebeding. Daar staat in dat hij na zijn vertrek een jaar lang niet bij binnenlandse concurrenten van de Alkmaarders aan de slag mag. Ajax en AZ zijn echter in gesprek, waardoor de verwachting is dat Kroes al eerder aan het werk kan in Amsterdam. Hugo Borst wist zaterdag al te melden dat dat per 1 december zal zijn.

De positie van algemeen directeur bij Ajax was sinds 1 juni vacant. Toen trad Edwin van der Sar terug, na zesenhalf jaar aan het roer te hebben gestaan. Van Halst is pas sinds mei van dit kalenderjaar aan Ajax verbonden. Toen trad de oud-middenvelder toe tot de rvc, die hem later graag ziet terugkeren als commissaris.