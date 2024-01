Ajax steelt op wonderbaarlijke wijze drie punten bij Go Ahead en dankt Ramaj

Ajax heeft zondagmiddag op fortuinlijke wijze de eerste competitiezege van 2024 geboekt. Bij Go Ahead Eagles werd met 2-3 gewonnen dankzij treffers van Brian Brobbey, Benjamin Tahirovic en Devyne Rensch. Doelman Diant Ramaj werd man van de wedstrijd met maar liefst tien (!) reddingen. Het hoogste aantal voor een Ajax-keeper sinds dit wordt gemeten (seizoen 2010/11). De Amsterdammers komen door de zege op vijf punten van nummer vier AZ.

Diant Ramaj was de goalie van Ajax in Deventer en zag vier verdedigers voor zich staan: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Tahirovic en Kenneth Taylor hadden een controlerende rol op het middenveld, Kristian Hlynsson was de nummer 10. Brobbey werd als spits geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Steven Bergwijn (links).

Brian Brobbey tikt de 0-1 voor Ajax binnen! ??#gaeaja pic.twitter.com/Tm7zVNU4s3 — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2024

Het publiek in de Adelaarshorst kreeg voor rust absoluut waar voor zijn geld, want de wedstrijd golfde continu op en neer. Zo schoot Bobby Adekanye namens de thuisploeg wild voorlangs en was Taylor aan de overzijde gevaarlijk met een afstandsschot.

Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange moest zich hierna strekken bij een verdekt schot van Bergwijn. De aanvoerder van Ajax was vervolgens alsnog beslissend met een puntgave assist op Brobbey. De spits kon bij de tweede paal binnentikken: 0-1.

De ploeg van trainer John van ‘t Schip had in het restant van het eerste bedrijf weinig meer te vertellen. Go Ahead creëerde kans op kans. Ramaj had een geweldige reflex in huis op een kopbal van dichtbij van Bas Kuipers. Luttele minuten later moest de aanvoerder van Kowet eigenlijk opnieuw scoren, echter schoot hij ditmaal rakelings voorlangs.

Ajax kwam nauwelijks nog van eigen helft af en mocht Ramaj nogmaals bedanken toen Oliver Edvardsen na een fraaie pass met buitenkant voet van Adekanye oog in oog met de sluitpost van de Amsterdammers werd gezet. Ramaj kwam alleen razendsnel van zijn lijn en weerhield Edvardsen zo van scoren.

Loon naar werken voor Go Ahead: prachtige gelijkmaker van de jarige Victor Edvardsen! ??#gaeaja pic.twitter.com/g37wRJ8Ev7 — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2024

De gelijkmaker hing al enige tijd in de lucht en deze kwam er ook op schitterende wijze na een geweldige assist van Kuipers. De back gaf de bal achter zijn standbeen mee aan Victor Edvardsen, die de bal vervolgens hard in de kruising schoot: 1-1. Toch gingen beide ploegen niet met een gelijkspel de rust in, want Tahirovic schoot Ajax uit een vrije trap van Berghuis weer op voorsprong: 1-2.

Van ‘t Schip kreeg een domper te verwerken doordat Sutalo geblesseerd in de kleedkamer moest achterblijven. De Kroaat werd vervangen door zijn landgenoot Jakov Medic. Ajax had vroeg in de tweede helft de nodige pech dat het de voorsprong niet verder wist uit te breiden na een sterke individuele actie van Taylor. De middenvelder schoot uit een moeilijke hoek verrassend op de binnenkant van de paal.

Met een klein uur op de klok kwam Go Ahead in een heerlijk voetbalgevecht toch weer op gelijke hoogte. De thuisclub kreeg een vrije trap, die door Willum Willumsson met de borst werd verlengd, waarna verdediger Joris Kramer binnenwerkte 2-2.

De defensie van Ajax oogde niet voor het eerst dit seizoen uiterst kwetsbaar. Zo mocht Victor Edvardsen alleen door op Ramaj, maar weer kwam de goalie als winnaar uit de strijd in de een-tegen-een. Niet veel later gaf de aanvaller vanaf de achterlijn voor op Oliver Edvardsen, die de bal een meter voor de doellijn net niet kon binnenglijden.

Go Ahead betaalde uiteindelijk de prijs voor de vele gemiste kansen, want Ajax toonde zich wél uiterst effectief. Uit een van de spaarzame mogelijkheden na rust was het raak voor de bezoekers. Berghuis gaf mee aan Rensch die koel bleef en de lange hoek vond: 2-3.

Het moegestreden Go Ahead slaagde er in de slotfase een stuk minder in om de kansen aaneen te rijgen. Supersub Sylla Sow was in blessuretijd nog wel enorm dicht bij de 3-3, maar zijn afstandsschot spatte tot grote teleurstelling van het thuispubliek uiteen op de lat.

