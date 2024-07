Ajax stalt Tristan Gooijer tijdelijk elders in de Eredivisie

Tristan Gooijer komt komend seizoen op huurbasis uit voor PEC Zwolle, zo weet De Telegraaf maandagavond te melden. De negentienjarige verdediger uit eigen opleiding komt komend seizoen klaarblijkelijk niet in de plannen van Francesco Farioli voor en kan bij de Blauwvingers de nodige ervaring opdoen.

Gooijer kwam afgelopen seizoen sporadisch in actie namens de hoofdmacht van Ajax. Negen keer mocht hij opdraven in de Eredivisie, driemaal kwam hij in Europees verband in actie. Bovendien speelde Gooijer één wedstrijd in de TOTO KNVB Beker.

Komend seizoen zal de rechtsback geen rol spelen in het eerste elftal van de Amsterdammers. Vermoedelijk ziet Farioli meer heil in de Devyne Rensch en Anton Gaaei, de andere opties op rechtsachter.

PEC neemt Gooijer op tijdelijke basis over en hoopt in hem een versterking voor de achterste linie te hebben gevonden. De transfer moet nog wel door beide clubs worden bevestigd.

Of de Zwollenaren een koopoptie op de vleugelverdediger hebben bedongen, is onbekend. Bij PEC wordt Gooijer mogelijk de opvolger van Bram van Polen, die na afgelopen seizoen afscheid nam van het profvoetbal.

Voor het team van trainer Johnny Jansen is Gooijer de derde versterking van deze zomer. Eerder werd Thierry Lutonda transfervrij overgenomen van RKC Waalwijk en kwam Thomas Buitink over van Vitesse.

