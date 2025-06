Ajax stalt Julian Rijkhoff voor één seizoen bij Almere City

Julian Rijkhoff maakt op huurbasis de overstap van Ajax naar Almere City, zo maken beide clubs in een persbericht bekend.

Rijkhoff doorliep de jeugdopleiding van Ajax, voordat hij op 16-jarige leeftijd de overstap maakte naar Borussia Dortmund. Daar speelde hij drie jaar in het Onder 19-elftal waarvoor hij 52 keer scoorde in 57 wedstrijden.

In de winter van 2024 haalde Ajax de jonge spits terug. Sindsdien kwam Rijkhoff tot acht optredens in de eredivisie, drie Europese wedstrijden en kwam hij 42 keer uit voor Jong Ajax. Daarnaast is Rijkhoff 24-voudig jeugdinternational.

Almere City heeft nu een akkoord bereikt met Ajax over de tijdelijke komst van Rijkhoff. Het 20-jarige talent wordt voor één seizoen gehuurd van de Amsterdamse club.

“Het is Julian het afgelopen seizoen helaas niet gelukt om de definitieve stap naar Ajax 1 te kunnen maken. In Almere krijgt hij de kans om voor het kampioenschap te strijden en zichzelf in een andere omgeving verder te kunnen ontwikkelen. Wij hebben hem alle succes gewenst en houden zijn ontwikkeling uiteraard nauwlettend in de gaten”, aldus Alex Kroes.

Rijkoff zelf is blij met de overstap. “Ik ben superblij dat ik Almere City FC aankomend jaar kan versterken. Ik ga alles geven om promotie te behalen met het team”, stelt de spits.

“We zijn erg blij dat Julian voor Almere City heeft gekozen. Hij heeft bij zowel Ajax als Dortmund waardevolle ervaring opgedaan en is, net als onze club, zeer ambitieus”, laat Almere City weten.