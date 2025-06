Ajax staat op het punt om Julian Rijkhoff te verhuren aan Nederlandse club

Julian Rijkhoff speelt komend seizoen hoogstwaarschijnlijk voor Almere City, zo weet Voetbal International te melden. De spits slaagde er vooralsnog niet in door te breken en krijgt de kans om op huurbasis ervaring op te doen in de Keuken Kampioen Divisie.

Almere heeft zich gemeld bij Ajax en de onderhandelingen zijn dusdanig vergevorderd, dat alleen details de tijdelijke transfer nog in de weg staan. Zo wacht de aanvaller nog de medische keuring en moet het papierwerk in orde worden gemaakt.

Ajax nam Rijkhoff in de winterstop van het seizoen 2023/24 over van Borussia Dortmund. De inmiddels twintigjarige Rijkhoff wist echter nog niet zijn stempel te drukken en moet het stellen met wedstrijden bij Jong Ajax.

In totaal kwam de aanvalsleider tot elf optredens voor Ajax 1, maar daarin wist hij geen doelpunt te noteren. De Purmerender maakte in het afgelopen KKD-seizoen 9 treffers in 29 wedstrijden.

Het afgelopen seizoen gedegradeerde Almere wil de kans op onmiddellijke promotie zo groot mogelijk maken. Met de reeds bevestigde komst van Ferdy Druijf en Rijkhoff denken de Flevolanders een goede kans te maken.

In de aanstaande deal tussen Ajax en Almere is géén optie tot koop opgenomen, zo maakt Voetbal International duidelijk. Rijkhoff heeft in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2027, met de optie op een extra seizoen.

Ajax nam Rijkhoff in 2012 op in de jeugdopleiding en had hoge verwachtingen van het talent, dat in 2021 besloot te vertrekken naar Dortmund. Wegens gebrek aan perspectief bij de Duitse topclub besloot hij in januari 2024 in te gaan op de lokroep van Ajax.