Ajax staat met prachtige video met hoofdrol voor één clubicoon stil bij 125-jarig jubileum

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax en diens zeven minuten lange video ter ere van het 125-jarig jubileum van de club.

Afgelopen weekeinde tegen AZ (2-2) kwam Ajax in de Johan Cruijff ArenA al in actie in de zogenoemde jubileumwedstrijd, waarbij bovendien werd gespeeld in een speciaal tenue. Dinsdag is de officiële verjaardag van de recordkampioen van Nederland.

Om stil te staan bij het jubileum heeft Ajax een video van bijna zeven minuten lang in petto. Er wordt aandacht geschonken aan de nodige iconen van de club, waarbij de hoofdrol weggelegd is voor Mister Ajax, Sjaak Swart.