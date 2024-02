Ajax-spits Brobbey onderbreekt interview om foutje Sontje Hansen te corrigeren

Sontje Hansen kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA. Zondagmiddag keerde hij met NEC terug bij Ajax, waar de aanvaller de jeugdopleiding doorliep, en wist hij een punt uit het vuur te slepen: 2-2. Tijdens zijn interview voor de camera van ESPN wordt Hansen wel onderbroken door voormalig ploeggenoot Brian Brobbey, die hem corrigeert tijdens het interview.

In eigen huis leek de ploeg van trainer John van 't Schip op weg naar een minimale zege dankzij een bevrijdende treffer van Carlos Forbs, tot Rober González in de 95ste minuut doel trof: 2-2. Hansen gaf bij het eigen doelpunt van Jorrel Hato, die de 1-1 aantekende, de beslissende voorzet.

“Het was een speciale wedstrijd voor mij”, begint Hansen. “Ik was al lang niet meer in de ArenA geweest, dus het was mooi. Ik was niet heel erg gespannen vooraf; die spanning kwam pas een beetje toen ik het veld opliep. De tweede helft was ik meer ontspannen en speelde ik beter.”

Sontje Hansen wordt gecorrigeerd door Brian Brobbey?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 18, 2024

“Het voelt goed dat ik belangrijk was bij de 1-1. Het was goed dat we snel na rust die goal maakten. Daarna kwam Ajax helaas wel beter in de wedstrijd.”

“Ik had wel een dubbel gevoel tijdens de wedstrijd. Ik gaf al eerder aan dat ik ze wel gewoon pijn wilde doen. Maar ik ben tevreden met de 1-1 eindstand”, zegt Hansen, waarna Brobbey plotseling ingrijpt.

“Het is 2-2 geworden!”, zo corrigeert de spits van Ajax Hansen buiten beeld. De NEC’er reageert lachend. “Haha klopt, het is 2-2 geworden, sorry. Oh, jij had ook nog gescoord? Haha, wist ik niet!”, zegt hij tegen Brobbey.

“Ik vond ook niet dat wij de mindere waren vandaag. We weten dat Ajax de laatste periode minder presteerde en met onze kwaliteiten hadden we moeten winnen. We waren blij met de 2-2, maar ik denk dat er meer in had gezeten”, besluit Hansen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties