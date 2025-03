Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor ESPN. Het in Nederland gevestigde bedrijf deelt opnieuw beelden van een onderonsje tussen presentator Hans Kraay junior en Ajax-spits Brian Brobbey.

Dat Brobbey en Kraay het goed met elkaar kunnen vinden is inmiddels bekend. Voetballiefhebbers smullen wanneer ESPN beelden deelt van het olijke duo.

In een nieuwe video op X is te zien dat Hans Kraay een foto van zijn vrouw, Sophie Kraay-Nuijten, laat zien aan de Ajacied. Het plaatje kan Brobbey wel bekoren, zo blijkt uit zijn reactie. “Eeey... Ja, mooi, mooi. Dat heb je goed voor elkaar!”