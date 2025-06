Ajax-spits Brian Brobbey reageert voor het eerst op het verhaal van Het Parool en is allesbehalve blij

Brian Brobbey heeft in gesprek met De Telegraaf gereageerd op de berichtgeving van Het Parool over de afpersingszaak rond zijn persoon. De 23-jarige spits van Ajax is allesbehalve blij met het verhaal, aldus de krant.

“Wat privé is, hoort privé te blijven. Dit verhaal is voor mij een gesloten boek. Achteruit kijken leidt tot niks. Ik concentreer mij op de toekomst”, aldus de spits.

Het Parool meldde eerder op de vrijdag dat Brobbey vanaf eind 2022 lange tijd is afgeperst. De spits van Ajax was het slachtoffer van aanslagen op een huis en twee auto's. Een vriend die te hulp schoot werd neergeschoten en overleefde het maar nauwelijks.

Brobbey wenste geen aangifte te doen, uit angst dat de problemen groter werden en vanwege de stadscultuur. Binnen Ajax werd het incident pas laat bekend. Ook van de club wilde de spits geen hulp.