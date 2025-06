Ajax-speler van Jong Oranje bijt fel van zich af: 'Ik ben een beetje klaar met de media, sorry'

Youri Regeer is klaar met de discussie over zijn beste positie. Dat vertelt de 21-jarige rechtspoot in gesprek met Voetbal International. Regeer vindt dat ‘de media daar een heel groot ding van maken’.

De speler van Jong Oranje krijgt de vraag wat zijn favoriete positie is. Regeer zucht. “Ik ben een beetje klaar met de media, sorry. Jullie maken er een heel groot probleem van.”

“Iedereen vraagt: ‘Op welke positie wil je spelen?’ Uiteindelijk speel ik waar de trainer mij nodig heeft”, aldus Regeer.

“Het is al zeshonderd keer gevraagd in de media. De media hebben er een heel groot ding van gemaakt. Ten eerste bij mijn overstap naar Ajax”, aldus de rechtspoot.

Alex Kroes zag volgens verschillende media destijds in Regeer een rechtsback, terwijl Francesco Farioli hem als middenvelder wilde gebruiken. “Ik heb gesprekken gehad bij Ajax en ik weet dat het beste. Ik speel waar de trainer mij nodig heeft.”

Regeer werd in de eerste EK-wedstrijd in de rust gewisseld, bleef in het tweede duel negentig minuten op de bank zitten en werd in de derde wedstrijd acht minuten na zijn invalbeurt met rood van het veld gestuurd.

De Ajacied blikt terug op zijn EK tot dusver. “Dat mag mij niet overkomen, hoe ik die eerste wedstrijd (tegen Jong Finland, red.) speelde. De derde wedstrijd was ongelukkig. Het is tot nu toe niet mijn toernooi, maar ik denk dat er nog genoeg kansen komen om het wél mijn toernooi te laten worden.”