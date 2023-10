Ajax-speler reageert totale frustratie af op deur in catacomben: ‘Fucking hell!’

Zondag, 22 oktober 2023 om 20:11 • Mart van Mourik

Na afloop van het verloren duel met FC Utrecht (4-3) liepen de frustraties hoog op bij diverse spelers van Ajax. Onder meer Steven Bergwijn kon zijn woede niet beheersen, zo blijkt uit beelden in handen van Voetbalnieuws. De aanvaller van de Amsterdammers liep scheldend de catacomben in de Galgenwaard in en trapte uit frustratie tegen een deur.

Op beelden is te zien dat Bergwijn woest door de spelerstunnel van FC Utrecht richting de kleedkamer liep. “Fucking hell, man”, zo klonken de woorden van de gefrustreerde aanvaller.

Op de beelden, die op het moment van schrijven al ruim 300 duizend keer bekeken zijn op TikTok, is weliswaar niet te zien dat Bergwijn intrapt op de deur in de catacomben, maar de aanwezige verslaggever verzekert dat de vleugelspits lichte schade aanrichtte. Ook is er een klap te horen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax beleefde een dramatische middag in de Domstad. De ploeg van Steijn rechtte de rug na een 2-0 achterstand dankzij een dubbelslag van Hlynsson, maar liep na een enorme fout van Josip Sutalo in de slotfase alsnog tegen een volgende zeperd aan.

De Amsterdammers staan nu zeventiende in de Eredivisie, Utrecht is hekkensluiter af en heeft de zestiende plaats ingenomen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de nabije toekomst van de trainer van Ajax eruitziet, al leek Bergwijn na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN aan te geven nog weinig vertrouwen te hebben in de keuzeheer.

"Ik kan mijn gevoel eigenlijk gewoon niet beschrijven”, zei Bergwijn. “Als je drie keer scoort tegen FC Utrecht en van een 2-0 achterstand terugkomt naar een 2-3 voorsprong met nog twintig minuten te spelen, dan mag je gewoon niet meer verliezen."

Verslaggever Cristian Willaert vroeg Bergwijn tot slot of hij nog houvast voor Ajax onder Steijn ziet. “Dat is moeilijk te zeggen”, antwoordde de aanvaller. “Ja, wat kan ik zeggen. Ik weet niet eens hoeveel wedstrijden we nu op rij hebben verloren, maar het is moeilijk.”