Ajax-speler maakt indruk op Haller: ‘Kan niet wachten om hem op het EK te zien’

Sébastien Haller was zondag aandachtig toeschouwer bij het competitieduel tussen Ajax en FC Utrecht (2-0). De Ivoriaan was onder de indruk van Brian Brobbey, zo geeft hij te kennen voor de camera’s van ESPN.

“Het is leuk om de familie weer te zien”, grapt Haller als hem gevraagd wordt hoe het voelde dat zowel Ajax- als FC-Utrecht-fans luid applaudisseerden toen ze de spits op de stadionschermen voorbij zagen komen.

“Het was best een leuke wedstrijd”, analyseert Haller het duel. “Ajax domineerde duidelijk en speelde goed, Utrecht speelde op de counter. De uitslag is een goede weerspiegeling van de wedstrijd.”

Als hem gevraagd wordt welke van de twee teams hij zondag toejuichte, moet Haller lachen. “Als je familieleden ziet ruziën, kijk je gewoon weg.” De kinderen van Haller hebben wel een duidelijke favoriet: Ajax. “Ze herinneren alleen mijn tijd bij Ajax.”

Haller is als collega-spits behoorlijk onder de indruk van de kwaliteiten van Brobbey, “Ik denk dat iedereen in het stadion zag hoe goed hij was vandaag. Hij is sterk, snel, niet bang, hij maakt goals. Hij is altijd gevaarlijk, altijd. Als hij de bal heeft zie je de verdedigers een stap terug doen, want hij kan alles met de bak doen: wegsprinten, hem bij zich houden, scoren.”

Brobbey speelt de laatste tijd geweldig bij Ajax en keert in uitstekende vorm. Geen wonder ook dat bondscoach Ronald Koeman de sterke spits opnam in zijn voorselectie voor de oefenduels van het Nederlands elftal tegen Schotland en Duitsland. Met het EK om de hoek doet Haller alvast een voorspelling.

“Het enige waar ik me zorgen om maakte was het feit dat hij niet elke wedstrijd kon spelen. Maar dat lijkt nu beter te gaan. Ik ben blij voor hem. Ik denk dat hij goede kans maakt om mee te gaan naar het EK”, stelt de Ivoriaan. "Ik kan niet wachten om hem op het EK te zien."

“Ik volg al mijn oude clubs en heb al met Brobbey gesproken. Als ik hem zie scoren is dat leuk. Eerst was het zo dat hij de ene week scoorde en de volgende weer geblesseerd was, maar nu scoort hij bijna elke week.”

“Dat is leuk om te zien. Iedereen wist dat hij het talent had, maar het was een kwestie van fit blijven. Ajax is een goede ploeg voor hem en hij is ook een goede speler voor het Nederlands elftal”, besluit Haller.

