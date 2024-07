Ajax-speler is overtuigd en maakt direct transfer naar ploeg van Dirk Kuijt

Ar’Jany Martha gaat zijn carrière vervolgen bij Beerschot, zo meldt Voetbal International dinsdag. De twintigjarige linksback tekent spoedig een contract dat hem tot medio 2027 aan de club verbindt waar trainer Dirk Kuijt momenteel aan het roer staat.

De Amsterdammers waren met Martha in gesprek over de verlenging van zijn aflopende verbintenis in de Johan Cruijff Arena, maar in goed overleg is door de partijen besloten uit elkaar te gaan.

Volgens de berichtgeving is Martha erg gecharmeerd van het ‘sportieve project’ dat er geboden wordt door Beerschot. De vleugelverdediger stond ook in de belangstelling van niet nader genoemde clubs die uitkomen in de Championship en de Ligue 1.

Martha debuteerde op 2 november vorig jaar officieel in het eerste elftal van Ajax onder trainer John van ‘t Schip. In het duel met FC Volendam wisten de Amsterdammers met 2-0 te winnen.

In totaal kwam Martha tot elf optredens in de hoofdmacht van Ajax. Hij speelde negen keer in de Eredivisie, deed twee keer mee in de Europa League én hij kwam in actie in het verloren TOTO KNVB Beker-duel met USV Hercules (3-2).

De linksachter speelde voornamelijk voor Jong Ajax. Met 110 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie is hij recordspeler van beloftenelftal. Martha speelde vanaf 2019 in Amsterdam, maar trekt nu dus naar België.

Beerschot komt dit seizoen uit op het hoogste niveau van België. De competitie is daar afgelopen weekend al begonnen.