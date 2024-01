Ajax-speler heeft één optie minder om de club te verlaten: ‘Gaat niet gebeuren’

Gerónimo Rulli keert in januari niet terug bij zijn oude club Estudiantes de La Plata. Dat meldt Gastón Edul namens het Argentijnse TyC Sports. De journalist schrijft dat 'het niet gaat gebeuren'. De 31-jarige doelman van Ajax heeft opties in ‘andere competities in Europa’, zo klinkt het.

Hetzelfde TyC Sports bracht ruim een week geleden naar buiten dat Estudiantes wilde stunten met de terugkeer van Rulli. De Argentijnse club was naar verluidt al in gesprek met Ajax over een transfer van de doelman.

Het plan van Estudiantes was om Rulli één seizoen te huren van de Amsterdammers. Het seizoen loopt in Argentinië van februari tot aan november. Het was dus de bedoeling dat Rulli het gehele volgende Argentijnse seizoen onder de lat kwam te staan bij Estudiantes.

Dat gaat nu dus niet meer door, zo klinkt het. TyC Sports maakt niet bekend welke andere opties Rulli heeft om Ajax te verlaten.

Voetbal International meldde voor de jaarwisseling al dat de sluitpost deze winter graag wil vertrekken uit Amsterdam. Ook werd uit die berichtgeving duidelijk dat Ajax een transfer van Rulli niet gaat tegenhouden.

De Argentijn kwam dit seizoen alleen in actie in het thuisduel met Heracles Almelo (4-1), toen hij zwaar geblesseerd raakte aan zijn schouder. Jay Gorter was in eerste instantie zijn vervanger, maar nadat ook hij wegens een kwetsuur aan de kant kwam te staan nam Diant Ramaj de rol van eerste doelman op zich in de Johan Cruijff ArenA.

Dat doet de Duitse keeper prima, waardoor John van ’t Schip en de rest van zijn staf geen reden zien om hem uit de basisopstelling te halen. Rulli, die nog tot medio 2026 vastligt in de hoofdstad, kwam ruim een jaar geleden voor acht miljoen euro over van Villarreal. De goalie heeft 26 wedstrijden voor Ajax achter zijn naam staan. De kans is groot dat het daar ook bij blijft.

