Ajax-speler geniet interesse van City, maar wil op één voorwaarde bijtekenen

Donderdag, 23 november 2023 om 14:19 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:37

Gabriel Misehouy wil bijtekenen bij Ajax als de club 'een duidelijk plan’ voor hem heeft. Dat vertelt de achttienjarige aanvaller annex middenvelder in gesprek met Ajax Life. De verbintenis van Misehouy loopt aan het einde van dit seizoen af en van witte rook is nog altijd geen sprake. Manchester City liet al weten geïnteresseerd in hem te zijn.

Ook Misehouy is op de hoogte van de belangstelling van the Citizens. “Dat zo’n topclub interesse heeft is mooi, maar ik heb altijd gezegd dat het mijn droom is om bij Ajax te blijven. Ik wil alleen een duidelijk plan hebben.” Het talent sprak met trainer Dave Vos over zijn ontwikkeling. “Maar ik hoop natuurlijk op kansen bij het eerste elftal. Natuurlijk ligt het ook aan mijzelf of dat gaat lukken.”

Misehouy en Ajax zijn inmiddels in gesprek. “Gelukkig zijn er nu gesprekken met de club over mijn toekomst en het plan dat er voor mij ligt. Als dat duidelijk is, ben ik zeker bereid bij te tekenen. Ik speel hier al elf jaar. Ajax is mijn huis.” De rechtspoot wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht.

Bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie wist hij in acht wedstrijden al vijf keer het net te vinden en daarnaast twee assists te produceren. Misehouy zat dit seizoen alleen tijdens het uitduel met FC Twente (3-1) bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. “Ondanks de nederlaag was het leuk om erbij te zijn. Maar het was iets eenmaligs en het kwam niet voort uit een plan, of zo.”

“Ik hoor vaker geluiden dat ik niet geduldig ben”, doelt de jeugdexponent onder meer op woorden van Marciano Vink. De analist van ESPN zei begin dit seizoen dat het voor Misehouy persoonlijk niet snel genoeg ging.

“Ik weet van mezelf dat dit niet waar is”, zegt de Ajacied. “Ik vind het bijna, hoe moet ik dat zeggen... Een belediging, ja. Mijn ouders komen uit Ghana. Daar is de cultuur heel erg dat je geduldig moet zijn en dat je moet delen. Dat is bij ons thuis ook heel belangrijk. Dus aan mijn geduld ligt het niet.”

Ajax Life noemt Silvano Vos, Ar’jany Martha en Amourricho van Axel van Dongen als voorbeeld. De vrienden van Misehouy hebben hun debuut in de hoofdmacht wel al gemaakt. “Ik weet gewoon wat ik kan en dat ik er klaar voor ben. Ik wil alleen een kans krijgen om het te laten zien”, klinkt het.