Ajax-speler Berghuis maakt de tongen los: ‘Het prinsesje begint het te leren’

Steven Berghuis baarde zondag opzien met het interview dat hij na afloop van het duel tussen sc Heerenveen en Ajax (3-2) gaf. De buitenspeler van de verliezende uitploeg sprak als een van de weinige Ajacieden uit dat de beslissing van videoscheidsrechter Ingmar Oostrom om de 3-3 niet goed te keuren terecht was. Het interview levert Berghuis complimenten van PSV-icoon René van de Kerkhof op.

De Amsterdammers claimden in de allerlaatste minuut, diep in blessuretijd, een eigen doelpunt van Sven van Beek. Na lang beraad besloot Oostrom dat de bal niet volledig over de lijn was geweest.

Berghuis gaf na afloop voor de camera van ESPN aan de beslissing van de arbitrage te begrijpen. “Er is geen doellijntechnologie en als het bewijs ontbreekt, dan kan de scheidsrechter hem niet goedkeuren. Het is ongelooflijk moeilijk om te zien.”

Willy en René van de Kerkhof zagen het voorval ook plaatsvinden. Het tweetal kon zich, net als Berghuis, vinden in de beslissing van de VAR.

"De bal moet zichtbaar helemaal over de lijn zijn en dat was hij niet", zegt Willy tegenover Omroep Brabant. "Dus, heren in Amsterdam, geen doelpunt. Einde.", voegt René toe.

Berghuis trok dus een vergelijkbare conclusie. "Ik heb altijd veel kritiek op hem, maar schijnbaar begint het prinsesje het te leren", deelt René een verkapt compliment uit.

De man die volgens de VAR géén eigen doelpunt maakte tegen Ajax sprak na afloop van een 'goede beslissing'. "Op het laatste moment was het nog spannend", zei Van Beek. "Ik dacht:, maar gelukkig niet."