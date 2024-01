Ajax-speler bellend gespot tijdens oefenduel: vertrek lijkt aanstaande

Het heeft er alle schijn van dat Gaston Ávila deze winter vertrekt bij Ajax. De verdediger komt nauwelijks voor in de plannen van trainer John van 't Schip en werd afgelopen weekend tijdens het oefenduel met Hannover 96 bellend gespot op de reservebank tijdens de warming-up, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Ávila werd afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar wist vooralsnog niet te imponeren. Vooral zijn optreden in de uitwedstrijd tegen PSV (5-2) was volgens velen schrijnend te noemen.

Gaston Avila al bellend op de bank van Ajax.

De geruchten over een snelle breuk worden aangewakkerd door een moment van afgelopen weekend. "Voor het tweede oefentreffen met Hannover blinkt Ávila niet uit in toewijding", schrijft het AD dinsdag. "De verdediger van twaalf miljoen wordt tijdens de warming-up van zijn teamgenoten bellend in de dug-out gespot."

De constatering van het Algemeen Dagblad wordt ondersteund met beeldmateriaal. Aanwezige fotografen hebben Ávila vastgelegd terwijl hij op de reservebank met de telefoon aan zijn oor zit.

Voor Ávila kan er zo al na acht wedstrijden een einde komen aan zijn avontuur in de Johan Cruijff ArenA. De van Royal Antwerp overgenomen verdediger is overigens lang niet de enige Mislintat-aankoop die niet naar behoren presteert bij Ajax.

Mocht Ávila vertrekken, dan ligt zijn toekomst niet in Europa. De Argentijn speelde dit seizoen al voor Antwerp en Ajax en mag in één jaargang niet voor drie clubs uitkomen. Hij kan wel naar clubs uit (Zuid-)Amerika of het Midden-Oosten.

Voetbal International meldde vorige week al dat Ajax bereid is om te luisteren naar aanbiedingen voor Ávila. De linksbenige verdediger heeft nog een contract tot medio 2028.

