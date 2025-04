Ajax speelt zondag tegen NAC Breda in speciaal tenue voor campagne tegen online haat

Ajax heeft een campagne gelanceerd die ervoor moet zorgen dat online haat verminderd wordt. De Amsterdammers kwamen een jaar geleden al met het ‘Silence Social Hate-initiatief’ en slaan nu de handen ineen met hoofdsponsor Ziggo om online haatberichten definitief de wereld uit te helpen.

Artificial Intellingence gaat een grote rol spelen in de campagne. Die technologie gaat er namelijk mee helpen om ervoor te zorgen dat gedragsregels worden gehandhaafd, in ieder geval op de social mediakanalen van Ajax.

“Van discriminatie en racisme, tot pesten en intimidatie, Ajax ziet dat online de normen steeds meer aan het vervagen zijn”, zo schrijft de koploper van de Eredivisie op de clubwebsite. “Het gevaar is dat hiermee de impact van social hate op komende generaties groeit.”

Ajax ziet hoe dit soort berichten een grote impact kunnen hebben op kinderen. “Die lezen mee en denken dat dit een normale omgangsvorm is, waardoor het acceptatieniveau van dit kwalijke gedrag onder de jeugd hoger wordt.”

Daarom introduceert Ajax nu ‘social gedragsregels’. In de gedragscode, die op de website van de Amsterdammers te lezen is, maakt Ajax expliciet duidelijk wat wel en niet getolereerd wordt, inclusief de belofte op te treden tegen wangedrag op de clubkanalen.

In het kader van de campagne treedt Ajax zondag in de competitiewedstrijd tegen NAC Breda aan in speciale tenues. Daarbij maakt hoofdsponsor Ziggo eenmalig plaats voor de tekst ‘silence social hate’.