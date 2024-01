Ajax slaat opnieuw belangrijke slag: akkoord met Hato nadert

Ajax staat op het punt om een principeakkoord te bereiken met Jorrel Hato over een nieuw contract, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. Het huidige contract van de zeventienjarige verdediger loopt volgend jaar zomer af. Een poging die verbintenis vroegtijdig open te breken en te verlengen gaat dus zeer waarschijnlijk lukken.

Hato is bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Ajax. Sinds deze zomer is hij vaste basisspeler in het elftal van de Amsterdammers. Alle trainers die dit seizoen voor de ploeg stonden in de Johan Cruijff ArenA, kozen steevast voor het toptalent in de startopstelling.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ondanks vermeende interesse van Arsenal lijkt het dan ook niet reëel dat Ajax gaat meewerken aan een vertrek van Hato. De formatie van oefenmeester John van 't Schip kent een beroerd seizoen en zal niet enthousiast worden van het idee dat een van de sterkhouders wordt verkocht.

De Amsterdammers doen er alles aan om het tot volgend jaar zomer lopende contract van Hato vroegtijdig open te breken. Verweij meldt vrijdagavond dat de onderhandelingen over een nieuw contract in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.

Na het aantrekken van Jordan Henderson lijkt het dus een voortreffelijke week te worden voor Ajax. Verwacht wordt wel dat het nieuwe contract van Hato pas na 7 maart wordt getekend, aangezien de verdediger die dag achttien wordt.

Wanneer een speler achttien is mag hij langer dan voor drie jaar tekenen. Hato komt dan langdurig onder contract te liggen bij Ajax. De huidige marktwaarde van de tiener wordt geschat op 22 miljoen euro.

Hato maakte in 2018 de overstap van de jeugd van Sparta Rotterdam naar die van Ajax. In maart 2022 verlengde hij zijn contract voor het laatst, waardoor hij momenteel tot medio 2025 vastligt in Amsterdam. Tot dusver kwam hij tot 41 wedstrijden in de hoofdmacht.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties