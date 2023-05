Ajax slaat gewichtige slag en houdt na Hansen wél groot talent binnenboord

Maandag, 15 mei 2023 om 09:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:04

Ajax heeft een akkoord bereikt met Amourrichio van Axel Dongen over een contractverlenging. Dat melden de Telegraaf en Voetbal International maandag. De achttienjarige buitenspeler kon naar meerdere topclubs uit Engeland en Duitsland, maar besluit zijn aflopende verbintenis tot medio 2027 te verlengen. Dat in tegenstelling tot Sontje Hansen, van wie vorige week bekend werd dat hij naar NEC zou vertrekken.

Het nieuws over Van Axel Dongen hing al even in de lucht. Jong Ajax-trainer Dave Vos vertelde vrijdag al aan Voetbalzone dat witte rook aanstaande was. Van Axel Dongen geldt als een van de grootste talenten van De Toekomst en wordt verwacht binnen afzienbare tijd door te breken in Ajax 1. Blessures speelden hem tot nu toe echter regelmatig parten.

Zowel in het huidige als het vorige seizoen stond Van Axel Dongen lange tijd aan de kant met enkelblessures. Mede daardoor kwam hij nog maar tot één duel in de hoofdmacht van Ajax. Zijn debuut vond in december 2021 plaats, toen Erik ten Hag nog aan het roer stond. Sindsdien moet Van Axel Dongen het doen met wedstrijden in Jong Ajax.

Hansen, met wie Van Axel Dongen een aanzienlijk deel van de jeugdopleiding doorliep, besloot zijn heil vorige week wel elders te zoeken. De twintigjarige vleugelaanvaller verkoos een dienstverband bij NEC boven een Duits of Belgisch avontuur. Hansen had ook de optie om voor drie jaar bij te tekenen in Amsterdam, maar hij koos uiteindelijk eieren voor zijn geld. Hansen kwam tot twee duels in Ajax 1.