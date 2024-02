Ajax slaat enorme slag met aanstaande contractverlenging

Jorrel Hato gaat zijn contract bij Ajax spoedig verlengen. Het Algemeen Dagblad weet te melden dat de verdediger en zijn entourage op hoofdlijnen akkoord zijn over een verbintenis tot medio 2028. 'Enkele details' scheiden de club en speler nu nog van een langere samenwerking

Zodra Hato en Ajax elkaar gevonden hebben in de laatste details, zal de zeventienjarige centrumverdediger een krabbel zetten onder een nieuwe verbintenis. Het huidige contract van de verdediger loopt nu nog tot medio 2025. Ajax is al enige tijd bezig met het openbreken van het jeugdcontract van Hato en gaat naar alle waarschijnlijkheid slagen in zijn missie.

Ajax is al maanden bezig om de verbintenis open te breken, maar nu lijkt het dan eindelijk zover te komen. Voor Ajax was het behouden van het toptalent topprioriteit. Hato is ondanks zijn jonge leeftijd een zeer gewaardeerde kracht in de defensie van Ajax. het jeugdproduct van de Amsterdammers is zo goed als altijd verzekerd van een basisplaats.

De inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat was al bezig met het langer aan boord houden van de verdediger, die ook gevolgd werd door Europese club. Na het vertrek van Mislintat liep diens (tijdelijke) opvolger Klaas-Jan Huntelaar een burn-out op. Kelvin de Lang nam de taken van de oud-spits over en is erin geslaagd om Hato te overtuigen van een langer verblijf in de hoofdstad.

Hato brak vorig seizoen als zestienjarige jonkie door bij Ajax. Onder interim-trainer John Heitinga veroverde Hato een basisplaats en sindsdien is hij daar bijna niet meer uit verdwenen. Hato is de speler die dit seizoen de meeste minuten heeft gemaakt in de hoofdmacht van Ajax. Doorgaans vormt hij het hart van de verdediging met Josip Sutalo.

Hato, een geboren Rotterdammer, werd in de zomer van 2018 weggeplukt uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Hato hield zich de afgelopen maanden enigszins op de vlakte over een contractverlenging in de Johan Cruijff ArenA. Wel liet hij doorschemeren open te staan om langer te blijven bij de recordkampioen van Nederland.

In een eerder stadium werd bekend dat Arsenal Hato nauwlettend in de gaten houdt. The Gunners zouden overwegen om Jakub Kiwior te verkopen, om zo ruimte te maken voor Hato. De Londense topclub, die eerder Jurriën Timber ophaalde bij Ajax, lijkt gezien de aanstaande contractverlenging voorlopig een pas op de plaats te moeten maken.

