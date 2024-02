Ajax schept duidelijkheid over meereizen Steven Berghuis naar Bodø/Glimt

Ajax heeft de selectie voor return tegen Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League bekendgemaakt. In totaal reizen de Amsterdammers met 23 spelers af naar Noorwegen. Meevaller voor trainer John van ‘t Schip is de terugkeer van Steven Berghuis.

Ajax wist vorige week donderdag in de eigen Johan Cruijff ArenA een afgang te voorkomen. De ploeg van Van ‘t Schip leek af te stevenen op een pijnlijke 0-2 nederlaag.

In blessuretijd van de tweede helft kwam Ajax onverwachts helemaal terug. Branco van den Boomen, die na maanden zijn rentree maakte als invaller, scoorde via een penalty. Even later lobde Steven Berghuis met een handig balletje de 2-2 binnen.

Door het late gelijkspel hebben de Amsterdammers nog steeds prima papieren om door te stoten in de Conference League. Al moet er dan wel beter worden verdedigd. Bodø/Glimt was vorige week ruim zeventig minuten lang de bovenliggende partij en hoopt het karwei nu in Noorwegen af te maken.

Van 't Schip moet het tijdens de return nog altijd stellen zonder een drietal aanvallers. Steven Bergwijn, Mika Godts en Amourricho van Axel-Dongen zijn allen geblesseerd. Bodø/Glimt en Ajax trappen donderdagavond om 18:45 uur af. Het duel is live te zien op Veronica.

De volledige selectie van Ajax

Doelmannen:

Diant Ramaj, Gerónimo Rulli en Jay Gorter.

Verdedigers:

Devyne Rensch, Anton Gaaei, Jorrel Hato, Ahmetcan Kaplan, Borna Sosa, Josip Sutalo en Tristan Gooijer.

Middenvelders:

Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen, Kian Fitz-Jim en Benjamin Tahirovic.

Aanvallers:

Brian Brobbey, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Julian Rijkhoff, Steven Berghuis, Kristian Hlynsson en Jaydon Banel.