Ajax richt pijlen op volgende aanwinst; groot talent lijkt uitgespeeld

Woensdag, 30 augustus 2023 om 08:18 • Lars Capiau • Laatste update: 09:02

Ajax richt zijn pijlen op Sivert Mannsverk, zo meldt De Telegraaf dinsdagochtend. De 21-jarige Noor speelt bij Molde FK en heeft een contract dat doorloopt tot medio 2025. Naar verluidt moet de verdedigende middenvelder acht miljoen euro kosten. De eventuele komst van Mannsverk zou slecht nieuws betekenen voor Silvano Vos.

Met het vertrek van Edson Álvarez bleven Vos en de deze zomer aangetrokken Benjamin Tahirovic over als opties als verdedigende middenvelder. Laatstgenoemde laat een goede indruk achter in de eerste weken van het nieuwe seizoen en Vos, die op nadrukkelijke interesse van Atlético Madrid kan rekenen, staat te boek als een groot talent en verlengde onlangs zijn contract tot de zomer van 2028. Toch lijken de Amsterdammers dus in te zetten op de komst van een nieuwe 'nummer 6'.

De naam van Mannsverk zal Feyenoorders bekend voorkomen. De 21-jarige middenvelder van Molde werd in verschillende transferperiodes, veelal na het vertrek van Fredrik Aursnes, aan de regerend landskampioen gelinkt. Feyenoord is met Ramiz Zerrouki en de doorgebroken Mats Wieffer echter inmiddels voorzien van een nummer 6 en Mannsverk speelt nog altijd in de Eliteserien.

De 1,85 meter lange rechtspoot speelde 87 duels namens Molde. Daarin scoorde de Noor acht keer en was hij twee keer de aangever. Opvallend genoeg ontving de Noor 21 keer een gele kaart, maar geen enkele rode kaart, in dienst van de Noren. Mannsverk zou na Branco van den Boomen en Tahirovic de volgende aanwinst op het middenveld worden, waar Davy Klaassen nog altijd gelinkt wordt aan een vertrek uit de hoofdstad.

Na het presenteren van Georges Mikautadze is het de vraag of Ajax zich verder nog gaat roeren op de transfermarkt. Met het vertrek van Mohammed Kudus verwachten sommigen nog een aanwinst op de rechtsbuitenpositie. Verder zal directeur voetbalzaken Sven Mislintat in de slotdagen van de transferwindow alleen bij een uitgaande transfer nog de markt opgaan voor een vervanger.