Ajax-reserve deelt info over XI met ESPN: ‘Als hij niet de waarheid spreekt...'

Donderdag, 9 november 2023 om 18:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:39

Cristian Willaert was vol ongeloof toen de opstelling van Ajax bekend werd voor het duel met Brighton & Hove Albion. De ESPN-verslaggever kon niet bevatten dat John van 't Schip met Devyne Rensch zou beginnen als centrumverdediger. Toen Willaert op onderzoek uitging, kwam hij echter bedrogen uit. 'Lek' Remko Pasveer onthulde dat Rensch toch echt in het centrum zou beginnen.

Daar Ar'Jany Martha werd verwacht in de basis, was hij donderdag niet te vinden op het startformulier. Daarop prijkten wel de namen van Anton Gaaei én Rensch. Volgens de doorgegeven informatie zou laatstgenoemde als centrumverdediger starten. Willaert weigerde dat te geloven.

"Je zou dan op drie posities achterin andere namen hebben, en Ajax is al zo op zoek naar vastigheid", sprak de journalist. Daarmee verwees hij naar de opstelling van zondag, ten opzichte waarvan Hato, Sutalo en dus Rensch op een andere plek staan.

"En de UEFA heeft het bijna altijd mis", beweerde Willaert. Daarna besloot hij echter toch het zekere voor het onzekere te nemen en op onderzoek uit te gaan.

"Ik heb een speler uit de selectie gesproken, en die zei dat Rensch tóch centraal speelt en Hato linksback", vertelde Willaert even later voor de camera. "Als hij niet de waarheid spreekt, krijgt hij hele slechte beoordelingen op het rapport de komende tijd!"

De camera zoomde daarop in op Pasveer, die rustig aan de warming-up bezig was. De routinier bleek 'het lek' te zijn naar de media. John van 't Schip bevestigde even later dat Rensch inderdaad als centrumverdediger zou starten.

"Als de UEFA dat door heeft gegeven, zullen we hem daar opstellen", lachte de Ajax-trainer desgevraagd. "We hopen het op een manier in te vullen dat het het elftal gaat helpen. We weten dat Brighton op een bepaalde manier speelt en het is aan ons om het te laten zien."