Ajax reist voor de tweede voorronde van de Europa League af naar Servië, waar FK Vojvodina de tegenstander is

FK Vojvodina is de eerste Europese horde voor Ajax in het seizoen 2024/25. Zodoende reizen de Amsterdammers voor de tweede voorronde van de Europa League af naar Servië, waar de oude club van Dusan Tadic de tegenstander zal zijn.

Voor Ajax begint het Europese avontuur op donderdagavond 25 juli, wanneer de heenwedstrijden worden gespeeld in de tweede voorronde van de Europa League. De returns zijn een week later, op donderdag 1 augustus.

Ajax opent het tweeluik met Vojvodina in de eigen Johan Cruijff ArenA, waarna de beslissing een week later zal vallen in het Karadorde Stadium. Het stadion van Vojvodina biedt plaats aan circa 15.000 toeschouwers.

Door eerdere prestaties in Europa en de bij elkaar gespeelde UEFA-coëfficiënten genoot Ajax een geplaatste status, wat betekende dat de Amsterdammers een groot aantal clubs zou ontlopen. Met Vojvodina is Ajax gekoppeld aan de nummer vier van Servië.

Transfermarkt schat de marktwaarde van de gehele selectie van Vojvodina op zo’n 20 miljoen euro. Die van Ajax wordt nog altijd op 242,5 miljoen euro geschat. Alleen spits Brian Brobbey (35 miljoen euro) is volgens de gerenommeerde Duitse website al 15 miljoen euro meer waard dan de hele selectie van Vojvodina.

Tot en met de play-offs blijft Ajax de club met het hoogste coëfficiënt in de Europa League, wat betekent dat de club in elke kwalificatieronde gegarandeerd een geplaatste status heeft.

