‘Ajax, PSV en Lille informeren concreet naar Belg Jayden Onia Seke’

Jayden Onia Seke, een van de grootste talenten van RSC Anderlecht, geniet belangstelling van Ajax, PSV en LOSC Lille. Dat nieuws brengen journalisten Yanko Beeckman en Thomas Standaert, werkzaam voor Het Nieuwsblad, donderdag naar buiten.

De vijftienjarige Onia Seke staat te boek als een toptalent in de jeugdopleiding van Anderlecht. De Belgische krant omschrijft hem als een ‘aanvaller die mede dankzij zijn tweebenigheid op beide flanken uit de voeten kan’.

In het artikel wordt een niet nader genoemde jeugdtrainer geciteerd. “Ik zou hem niet meteen vergelijken met iemand als Jérémy Doku. Doku heeft volgens mij meer pure snelheid. Jayden is vooral technisch zeer sterk en heeft een heel goeie individuele actie. Hij is ook doelgericht en pikt geregeld zijn doelpuntjes mee.”

“Door zijn tweebenigheid kan hij zowel vanaf rechts als vanaf links naar binnen komen of buitenom gaan. Dat maakt hem onvoorspelbaar. Alleen is hij, wat gezien zijn leeftijd geen schande is, soms nog iets te onstuimig”, aldus de anonieme jeugdtrainer over Onia Seke.

Onia Seke speelt al sinds 2016 in de jeugdopleiding van Anderlecht, dat hem destijds op piepjonge leeftijd overnam van KSC Grimbergen. Sinds de tweede seizoenshelft maakte Onia Seke deel uit van Anderlecht Onder 18. De linksbuiten is inmiddels oud genoeg om zijn eerste profcontract te ondertekenen.

De Belgisch jeugdinternational, die zich laat begeleiden door makelaarskantoor CAA Stellar, kan zijn carrière ook vervolgen in het buitenland. In dat geval houdt Anderlecht slechts een opleidingsvergoeding over aan Onia Sekes vertrek.

Over belangstelling heeft Onia Seke volgens Het Nieuwsblad niets te klagen. “Het hoeft niet te verbazen dat meerdere Europese topclubs al naar de situatie van Onia Seke informeerden. Ajax, PSV en Lille – allemaal ploegen dicht bij huis – zijn voorlopig het meest concreet.” Ajax en PSV zijn ook al in de markt voor Belgisch toptalent Jorthy Mokio (KAA Gent).

