‘Ajax, PSV én Feyenoord jagen op dezelfde speler; één club bracht al bod uit’

Ajax, PSV en Feyenoord hebben Karol Borys op het verlanglijstje gezet, zo maakt het Poolse TVP Sport woensdag bekend. Borys staat te boek als een van de grootste talenten van Polen.

Borys is een aanvallend ingestelde middenvelder, die ondanks zijn leeftijd van zeventien jaar al meerdere malen voor de hoofdmacht van zijn club Slask Wroclaw uitkwam.

Dit seizoen staat de teller pas op drie duels in de Poolse Ekstraklasa en moet hij genoegen nemen met wedstrijden in het tweede elftal, dat uitkomt op het derde niveau in Polen.

De president van de huidige koploper van de Poolse competitie voelt een vertrek van het talent aankomen. “Er is nog geen aanbod, we wilden hem verhuren zodat hij meer aan spelen zou toekomen, maar het lijkt erop dat hij ons definitief gaat verlaten”, zei Patryk Zeleczny over Borys.

De geruchten worden andermaal gevoed door de overstap van Borys naar het Nederlandse zaakwaarnemerskantoor SEG, waar aanstaand algemeen directeur van Ajax, Alex Kroes, mede-oprichter van is. Kroes vertrok in 2018 na achttien jaar bij SEG.

Toch moeten de Nederlandse grootmachten concurrentie dulden van onder meer Fiorentina. Borys liep al eens stage in Florence en heeft de club zodanig overtuigd dat het een bod van een miljoen euro wil gaan uitbrengen.

PSV bracht al een bod uit op het toptalent. David Balda, technisch directeur van Slask Wroclaw, zei echter dat het bod van de Eindhovenaren ‘een nul miste’. Volgens Transfermarkt is Borys een miljoen euro waard.

