Ajax presenteert Sutalo met heerlijke video en maakt zijn rugnummer bekend

Maandag, 21 augustus 2023 om 19:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:32

Josip Sutalo mag zichzelf definitief speler van Ajax noemen. De Amsterdammers melden dat er definitief overeenstemming is bereikt met Dinamo Zagreb. Ajax legt 20,5 miljoen euro neer voor Sutalo, die bij Dinamo Zagreb beschikte over een doorlopend contract tot medio 2028. De transfersom kan middels bonussen tot maximaal 23,5 miljoen oplopen. Calvin Bassey was met 23 miljoen euro tot op heden de duurste verdediger van Ajax ooit. Mogelijk gaat Sutalo dat record nog verbreken. De Kroaat gaat in Amsterdam spelen met rugnummer 37.

Ajax presenteert Sutalo in een gelikte video van het mediateam. Daarin is ook een rolletje weggelegd voor clubicoon Sjaak Swart, die de nieuweling verwelkomt in Amsterdam. Sutalo is bij Ajax de opvolger van Jurriën Timber, die Ajax eerder deze zomer voor 40 miljoen euro inruilde voor Arsenal. Eerder haalde Ajax met Jakov Medic al een rechtsbenige centrale verdediger, maar het lijkt erop dat hij als back-up gaat fungeren. Voor Medic, die overigens landgenoot is van Sutalo, betaalden de Amsterdammers slechts twee miljoen euro. Dat bedrag kan middels bonussen nog wel oplopen. Jeugdspeler Olivier Aertssen is eveneens een optie voor trainer Maurice Steijn, al lijkt hij zijn minuten vooral in Jong Ajax te gaan maken.

Sutalo is een jeugdproduct van Dinamo Zagreb en is al sinds 2014 verbonden aan de club. Na een uitleenbeurt aan NK Istra wist hij zijn basisplaats definitief te veroveren. Inmiddels staat de teller op 86 officiële duels voor de Kroatische recordkampioen, waarin Sutalo goed was voor 6 doelpunten en 4 assists. De Kroatische mandekker groeide in Zagreb uit tot international en maakte deel uit van de WK-selectie van bondscoach Zlatko Dalic. Vanwege de hevige concurrentie centraal achterin bij het nationale elftal kwam Sutalo enkel in actie tijdens de troostfinale tegen Marokko (2-1 winst).

Transferzomer Ajax

Met Sutalo voegt Ajax voor de achtste keer deze zomer een speler toe aan de selectie. Anton Gaaei (Viborg), Chuba Akpom (Middlesbrough),Carlos Forbs (Manchester City), Diant Ramaj (Eintracht Frankfurt), Benjamin Tahirovic (AS Roma), Medic (FC St. Pauli) en Branco van den Boomen (Toulouse) gingen de Kroatische verdediger voor. Het is nog niet bekend wanneer Sutalo zijn officiële debuut zal maken in het shirt van Ajax.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.