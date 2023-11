Ajax presenteert nieuwe aanwinst, die op zéér korte termijn begint

Ajax heeft zich officieel versterkt met Marijn Beuker, zo maakte de club woensdagmiddag bekend op de officiële clubkanalen. Beuker krijgt een directeursrol, en zal naar verwachting voornamelijk verantwoordelijk worden voor de jeugdopleiding.

Beuker tekent een contract tot medio 2028 en zal per 1 december 2023 beginnen bij zijn nieuwe club. Hij komt over van het Schotse Queen’s Park FC, waar hij de jeugdopleiding van de club opzette.

Beuker staat tevens bekend als een van de grondleggers van de succesvolle jeugdopleiding van AZ.Hij was liefst veertien jaar in dienst in Alkmaar, het laatst als directeur voetbalontwikkeling. Ajax-adviseur Louis van Gaal kent Beuker uit zijn eigen tijd als hoofdcoach van AZ.

Hij tekende een contract van tien jaar bij Queen's Park, maar dit gaat hij lang niet volmaken. Het gaat Queen's Park voor de wind sinds het aantreden van Beuker. De club veroverde twee promoties op rij, maar in mei ging het op een haar na mis. Op de laatste speeldag van de competitie verspeelde Queen's Park de ultieme droom om het hoogste Schotse niveau te bereiken.

Nu gaat Beuker dus aan de slag bij Ajax, maar volgens interim-algemeen directeur Jan van Halst niet als opvolger van de eerder dit seizoen ontslagen Sven Mislintat.

“De rol van technisch directeur wordt opgedeeld in twee rollen. Naast Marijn gaan we nog iemand aanstellen die verantwoordelijk wordt voor de spelerszaken van Ajax en Jong Ajax.”

Op de website van Ajax reageert Beuker zelf ook even kort op zijn transfer naar Ajax. “Ajax is een geweldige club met een rijke historie en veel potentieel voor de toekomst. Ik kijk ernaar uit om om onderdeel te worden van een team dat Ajax terug naar de top wil brengen."