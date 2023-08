Ajax presenteert Georges Mikautadze en maakt exacte transfersom bekend

Woensdag, 30 augustus 2023 om 08:48 • Bart DHanis • Laatste update: 08:55

Ajax heeft Georges Mikautadze gepresenteerd als nieuwste aanwinst. De Georgiër komt voor ruim zestien miljoen euro over van FC Metz. Dat bedrag kan dankzij bonussen nog oplopen tot negentien miljoen euro. Mikautadze heeft een contract tot medio 2027 in de hoofdstad getekend.

De overstap van het Georgische toptalent hing al langer in de lucht. Voetbal International meldde dinsdagmiddag al dat de deal volledig rond was en alleen de medische keuring nog in de weg kon staan. Nu Mikautadze deze keuring succesvol heeft afgerond kan hij zich officieel speler van Ajax noemen. Volgens het medium troeft Ajax Stade Rennes, Olympique Lyon, Tottenham Hotspur en een Italiaanse club af in de strijd om zijn handtekening

Georges, our next Georgian ???? pic.twitter.com/9i9wWQz3aO — AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2023

Dankzij de komst van de veelzijdige aanvaller is een overstap van Thiago Almada naar Amsterdam definitief uitgesloten. De Argentijn van Atlanta United stond op het lijstje van directeur voetbalzaken Sven Mislintat, maar hij geeft echter de voorkeur aan Mikautadze. De Georgiër zou beschikken over meer doelpunten, iets waar Ajax dringend behoefte aan heeft.

MIkautadze is de negende aankoop van Ajax deze zomer. Eerder tekende de Nederlandse recordkampioen Josip Sutalo (20 miljoen euro van Dinamo Zagreb), Carlos Forbs (14 miljoen euro van Manchester City), Gaston Ávila (12,5 miljoen euro van Royal Antwerp), Chuba Akpom (12,5 miljoen euro van Middlesbrough), Benjamin Tahirovic (7,5 miljoen van AS Roma), Anton Gaaei (4 miljoen euro van Viborg FF), Diant Ramaj (4 miljoen euro van Eintracht Frankfurt), Jakov Medic (2 miljoen euro van FC St. Pauli) en Branco van den Boomen (transfervrij van Toulouse FC)