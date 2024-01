Ajax overweegt om man met 431 Premier League-duels naar Amsterdam te halen

Ajax is 'serieus geïnteresseerd' in de diensten van Jordan Henderson, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagmiddag. De 33-jarige Engelse middenvelder zou ongelukkig zijn bij zijn huidige werkgever Al-Ettifaq en weer terug willen naar Europa. De Amsterdammers zouden daarbij wel concurrentie hebben van andere Europese clubs.

Vorige week kwam in de Engelse media naar buiten dat Henderson doodongelukkig zou zijn in Saudi-Arabië. Hij zou er welwillend tegenover staan om het vorstelijke salaris dat hij daar verdient, naar verluidt een slordige 800.000 euro per week en 15 miljoen euro per jaar, op te offeren om terug te keren op de Europese velden.

Ajax zou wel eens uitkomst kunnen bieden. De Amsterdammers zijn naarstig op zoek naar een nummer zes én ervaring. Henderson is, met 413 Premier League-duels en 81 interlands op zijn palmares, bij uitstek een ervaren nummer zes.

Het salaris van Henderson zal nog wel eens een groot struikelblok kunnen worden bij het eventuele vastleggen van de Engelsman. Bovendien zijn er volgens Romano meer kapers op de kust, hoewel hij niet specifiek andere clubs noemt.

De Saudische club moet wel nog eerst groen licht geven voor het vertrek van zijn grootverdiener. Volgens Voetbal International weet Henderson maar al te goed dat hij financieel gezien veel moet inleveren.

"Ajax is bereid ver te gaan om Henderson daadwerkelijk naar de Johan Cruijff Arena te halen", schrijft VI. De ploeggenoot van Wijnaldum staat open voor een vertrek naar Amsterdam, daar hij graag met het EK 2024 in Duitsland wil meedoen.

"Hij acht de kans op een plek in de selectie van bondscoach Gareth Southgate groter als speler van Ajax dan als speler van een club uit het rechterrijtje van de Premier League", weet VI.

