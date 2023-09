Ajax overweegt juridische stappen vanwege Klassieker aanstaande woensdag

Ajax maakt bezwaar tegen het uitspelen van de Klassieker tegen Feyenoord (0-3 tussenstand) op woensdagmiddag om 14:00 uur, zoals de KNVB maandagmiddag heeft besloten. De Amsterdammers gaan niet akkoord met het uitstellen van de competitiewedstrijd tegen FC Volendam en overwegen zelfs juridische stappen tegen de voetbalbond.

Ajax geeft een statement uit. "Het competitie- en bekerprogramma wordt nu door de KNVB aangepast voor minimaal vier clubs voor het laten uitspelen van een gestaakt duel. Niet alleen de clubs maar ook de supporters zijn hier de dupe van. Daarom overwegen wij juridische stappen”, aldus de Amsterdamse voetbalclub.

Mogelijk gaat Ajax samen met FC Volendam een kortgeding aanspannen om het competitieduel tegen elkaar alsnog op woensdag om 21:00 uur te mogen spelen. Die wedstrijd werd eind augustus uitgesteld om de Amsterdammers een optimale voorbereiding op de return in de play-offs van de Europa League te gunnen tegen Ludogorets.

Doordat zowel Ajax als Feyenoord Europees actief is, zijn er weinig midweekse momenten voor een inhaalwedstrijd. Als Ajax - FC Volendam doorgaat, dan lijkt woensdag 1 november op dit moment de eerste meest realistische optie om de Klassieker af te maken.

De drie opties voor Ajax

Het besluit van het competitiebestuur van de KNVB is onvoorwaardelijk. Dat betekent dat Ajax niet in beroep kan gaan tegen het uitstellen van de wedstrijd tegen FC Volendam. De enige opties voor Ajax zijn om de wedstrijd tegen Feyenoord 'gewoon' te spelen, niet te komen opdagen voor de wedstrijd tegen Feyenoord of om via een kortgeding alsnog in het gelijk gesteld te worden door de rechter.