Ajax overweegt Jan van Halst tijdelijk de leiding over de hele NV te geven

Maandag, 28 augustus 2023 om 22:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:32

Jan van Halst is serieus in beeld als tijdelijke algemeen directeur bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. Van Halst trad deze zomer in dienst bij de Amsterdammers als lid van de Raad van Commissarissen, maar gaat mogelijk tijdelijk de rol van de vertrokken Edwin van der Sar overnemen. Daarvoor is Alex Kroes aangetrokken, maar die zit vanwege een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ in de wachtkamer. Binnen Ajax moet nu de vraag worden beantwoord: is het gepast om Van Halst als voetbalcommissaris nu de leiding te geven over de hele NV Ajax?

Ajax zit met de situatie in de maag. De RvC is tot de constatering gekomen dat de club in de roerige zomerse transferwindow te lijden heeft onder het gebrek aan een algemeen directeur. Het grootste probleem zou zijn dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat momenteel geen tegenwicht heeft van een algemeen directeur met een voetbalachtergrond. "Dat is betrekkelijk laat", oordeelt Mike Verweij.

Op 2 augustus maakte Ajax bekend Kroes aan te willen stellen als algemeen directeur en directievoorzitter van de club. De overgang verloopt moeizaam doordat AZ zich hard opstelt. De Alkmaarders zouden vrezen dat Kroes belangrijke interne informatie, bijvoorbeeld scoutingrapporten, meeneemt naar Amsterdam. In zijn contract bij AZ staat dat hij na zijn dienstverband een jaar lang niet voor een concurrent mag werken.

Om de periode zonder Kroes te overbruggen, wordt overwogen om Van Halst tijdelijk door te schuiven. Dat idee komt uit de koker van RvC-voorzitter Pier Eringa, maar roept twijfels op binnen de organisatie. Van Halst zou als algemeen directeur niet alleen moeten beslissen over voetbalzaken, maar ook over mogelijk belangrijke niet-voetbalgerelateerde kwesties. Ook rijst de vraag of Van Halst na een directeursfunctie wel zou kunnen terugkeren in de RvC, omdat de oud-middenvelder dan min of meer zijn eigen beleid moet gaan toetsen.