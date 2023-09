Ajax-opponent Marseille stelt Italiaans fenomeen aan als nieuwe trainer

Woensdag, 27 september 2023

Gennaro Gattuso wordt de nieuwe trainer van Olympique Marseille, zo meldt Fabrizio Romano woensdag. De Franse topclub zat zonder trainer nadat Marcelino eerder deze maand opstapte. Marseille, tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Europa League, zit momenteel in onrustig vaarwater door tegenvallende resultaten en boze supporters.

Voor Gattuso betekent de aanstelling zijn eerste klus sinds januari. Destijds werd het contract van de Italiaan bij Valencia na ruim een half seizoen in goed overleg ontbonden. In 22 competitiewedstrijden met de Spaanse club wist Gattuso slechts 7 keer te winnen, waardoor de club in januari een punt boven de degradatiestreep stond. Naast Valencia was de oud-middenvelder onder meer coach bij AC Milan en Napoli.

In Marseille zullen ze hopen dat de komst van Gattuso voor rust zal zorgen, daar de club roerige tijden meemaakt. Eerder deze maand kwam het tot een confrontatie tussen de fanatieke aanhang van Marseille en de spelers. De Zuid-Fransen speelden in eigen huis met 0-0 gelijk tegen Toulouse, waarna de harde kern van Marseille hun onvrede liet blijken. "Maak je shirt nat of ga weg", klonk het tijdens de wedstrijd al vanaf de tribunes in het Stade Vélodrome. Na afloop werden de spelers door de ultra's geconfronteerd met de in hun ogen teleurstellende prestaties.

Enkele dagen later vond er in de perszaal een bijeenkomst plaats tussen de clubleiding en de ultra’s van Marseille. Deze meeting mondde uit in een verbale confrontatie zonder dat voorzitter Pablo Longoria, technisch directeur Javier Ribalta, financieel directeur Stéphane Tessier en algemeen directeur Pedro Iriondo de mogelijkheid hadden om te reageren. Volgens de Spaanse tak van Eurosport had Longoria zelfs doodsbedreigingen ontvangen.

Trainer Marcelino was naar verluidt geschokt door de verwensingen die zijn directeur tijdens de bijeenkomst naar zijn hoofd geslingerd kreeg en de druk die er op de voorzitter is uitgeoefend. Naar aanleiding van de onrust stapt de Spaanse trainer op, waardoor Marseille het zonder hem moest doen in het Europa League-duel tegen het eveneens in crisis verkerende Ajax (3-3).