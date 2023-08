Ajax-opponent Ludogorets kent dramatische avond: nederlaag en twee keer rood

Ajax speelde zondag met 2-2 gelijk bij Excelsior, maar ook Ludogorets kende een slechte generale voor het heenduel in het tweeluik van de Europa League. De ploeg van trainer Ivaylo Petev ging met 1-0 onderuit bij Cherno More Varna én kreeg twee rode kaarten te zien in blessuretijd. Door de nederlaag staat Ludogorets slechts zevende in de Parva Liga, terwijl Cherno More de nieuwe koploper is.

Bijzonderheden

Sterspeler Bernard Tekpetey kwam vroeg in de wedstrijd dicht bij de voorsprong voor Ludogorets. Zijn vrije trap werd aangeraakt door de muur, waarna Ivan Dyulgerov een fraaie redding in huis had. Ludogorets was de betere ploeg aan de Zwarte Zee, kreeg kansen, maar kwam ook goed weg toen een tackle van achteren van Marcel Heister bestraft werd met slechts geel. Tien minuten na rust zorgde Tsvetomir Panov met een fraai schot in de verre hoek voor de openingstreffer: 1-0. In blessuretijd kreeg Ludogorets-verdediger Igor Plastun rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Ook Matías Tissera, die op de bank zat, kreeg rood voor aanmerkingen op de leiding. Ludogorets eindigde het duel dus met negen man en nul punten. Donderdagavond staat in Razgrad het heenduel met Ajax op het programma.