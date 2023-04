‘Ajax opent na diverse bezoeken aan Schotland jacht op Israëlisch international’

Maandag, 17 april 2023 om 20:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:20

Ajax houdt de verrichtingen van Liel Abada nauwlettend in de gaten, zo weet Sky Sports maandag te melden. De technische leiding gebruikt de komende tijd om te bepalen of er een bod zal worden uitgebracht op de 21-jarige vleugelaanvaller van Celtic, die reeds meermaals is bekeken. Abada, die in Glasgow vastligt tot medio 2026, kan onder manager Ange Postecoglou niet rekenen op een vaste plaats dit seizoen.

Abada is naast Ajax ook verschenen op de lijstjes van clubs in Engeland en Portugal. De rechtsbenige buitenspeler kwam deze jaargang tot 41 optredens, al werd hij door Postecoglou voornamelijk als invaller gebruikt bij de koploper van de Schotse Premier League. Abada wist in die wedstrijden in alle competities twaalf doelpunten en zeven assists te noteren. De negenvoudig international van Israël deed dit seizoen ervaring op in de Champions League in de groepsduels met Real Madrid, Shakthar Donetsk en RB Leipzig.

Celtic legde medio 2021 voor miljoen euro neer voor de van Maccabi Petah Tivka afkomstige Abada. In bijna twee jaar tijd is de jonge vleugelaanvaller uitgegroeid tot een publiekslieveling op Celtic Park. De flankspeler ligt dus nog ruim drie seizoenen vast bij the Bhoys, waardoor clubs met interesse met een transfersom over de brug dienen te komen. Het is echter nog niet bekend welk bedrag Ajax moet betalen, mocht de belangstelling daadwerkelijk worden geconcretiseerd.

Zoektocht in volle gang

Klaas-Jan Huntelaar, die de nieuwe technisch Sven Mislintat gaat assisteren, kijkt ook in Turkije naar eventuele versterkingen. Volgens de Turkse nieuwszender tv100 zat de oud-aanvaller vrijdag op de tribune bij Galatasaray - Kayserispor (6-0) om Kerem Aktürkoglu te scouten. De aanvaller van de thuisclub scoorde en gaf een assist. Aktürkoglu kreeg dus een speciale aantekening bij zijn naam, terwijl ook ploeggenoten Victor Nelsson en Sacha Boey werden bekeken.