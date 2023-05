Ajax opent jacht op buitenlandse trainer: Sjoerd Mossou weet wie níét komt

Donderdag, 4 mei 2023 om 08:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:40

Nu bekend is dat Ajax zeer waarschijnlijk op zoek gaat naar een buitenlandse hoofdtrainer, kan het speculeren over eventuele namen beginnen. Het Algemeen Dagblad maakte woensdag bekend dat John Heitinga niet meer op poleposition ligt. Ook Peter Bosz zou niet zijn benaderd. De kans is dan ook groot dat er volgend seizoen voor het eerst sinds lange tijd een buitenlander voor de groep staat in Amsterdam. Sjoerd Mossou neemt in de AD Voetbalpodcast alvast een voorschot.

Zowel directeur voetbalzaken Sven Mislintat als algemeen directeur Edwin van der Sar zou de komst van Bosz niet zien zitten. Bovendien heeft het bestuurlijke duo grote twijfels over de eventuele continuïteit van trainer John Heitinga, die volgens Mislintat nog niet over voldoende ervaring zou beschikken om leiding te geven aan Ajax 1. "Ik vind het ergens een beetje oneerlijk naar Heitinga. Ze wisten wat ze in huis haalden en hoe moeilijk de situatie was met de huidige selectie", trapt Mossou af.

"Dan gooi je toch een jongen van de club voor de leeuwen. Hij loopt tegen dezelfde problemen aan als waar Schreuder tegenaan liep", gaat de journalist van het AD verder. "En nu reken je hem daarop af. Je had ook aan de voorkant kunnen beoordelen dat je het niet met Heitinga ging doen om hem niet te beschadigen zodat hij later nog van waarde kon zijn voor de club. Wellicht in een rol als assistent. Je schiet hem nu eigenlijk af. Aan de andere kant is hij zelf ingestapt en heeft hij risico genomen met zijn volle verstand."

Bosz is voor Ajax dus geen serieuze optie meer. "Dan kom je al heel snel in het buitenland", aldus Mossou. "Arne Slot (Feyenoord) gaat het ook niet doen. Die zouden ze graag willen, maar dat gaat echt niet gebeuren. Pascal Jansen (AZ) heeft net zijn contract verlengd. Ronald Koeman ligt vast (Oranje), Van Gaal (clubloos) gaat het niet meer doen, dan heb je niet veel opties verder. Er zijn niet veel smaken in Nederland. Dan kom je tot de onvermijdelijke conclusie dat het waarschijnlijk een buitenlandse trainer moet worden."

Eén categorie trainers sluit Mossou alvast uit. "Ik hoor dat de Duitse kant geen optie is. Dat is ook wel logisch. Mislintat was voordat hij begon al aangeschoten wild, wat natuurlijk ongelooflijk is. Dat zal hij zelf ook wel inschatten. Als je dan een Duitse trainer haalt met een zeker afbreukrisico, maak je jezelf wel heel kwetsbaar. Dat zal niet snel gebeuren. Er zullen allerlei namen opduiken de komende tijd. Er zijn heel veel trainers die bij Ajax aan de slag willen, daar ben ik niet bang voor."

Duitse opties

Enkele Duitse trainers die momenteel vrij zijn zijn Julian Nagelsmann, Joachim Löw, Florian Kohfeldt en André Breitenreiter. Ook de inmiddels 69-jarige Felix Magath is clubloos. Van Nagelsmann wordt echter verwacht dat hij onhaalbaar is, daar hij bij Bayern München al een jaarsalaris van een slordige negen miljoen euro opstreek. Kohfeldt fungeerde in 2021 bij VfL Wolfsburg als opvolger van de ontslagen Mark van Bommel.