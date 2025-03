Ajax op rapport in Europa League: slechts één voldoende na afgang tegen Eintracht Frankfurt

Ajax kon met een B-elftal geen comeback maken tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League. Nadat de Amsterdammers vorige week in eigen huis met 1-2 onderuitgingen, eindigde de return in Duitsland in 4-1. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax zoals vanouds met een rapportcijfer.

Ajax kwam al vroeg op een 1-0 achterstand via Jean-Mattéo Bahoya en zag er defensief kwetsbaar uit. Vooral jongeling Dies Janse zag er niet overtuigend uit bij de eerste tegentreffer, waarbij doelman Matheus weinig aan te rekenen viel.

Nog voor rust was het voormalig PSV-speler Mario Götze die op prachtige wijze zorgde voor de 2-0, nadat de Amsterdammers met tien man speelden door de hoofdblessure van Daniele Rugani. Ahmetcan Kaplan timede volledig verkeerd en ging opzichtig in de fout bij een lange bal van de Duitsers.

Getty Images

De ploeg van Ajax-trainer Francesco Farioli had voor rust weinig in te brengen. Op slag van rust werd Ajax dan toch twee keer gevaarlijk via Steven Berghuis. De linkspoot zag een schot in de korte hoek ternauwernood gekeerd worden door Eintracht Frankfurt-doelman Kauã Santos. Uit de korte corner die volgde verraste Berghuis bijna Santos met een indraaiende voorzet.

Na rust kabbelde de wedstrijd rustig voort, totdat Hugo Ekitike het op zijn heupen kreeg. De getalenteerde Franse spits speelde Kaplan door de benen en schoot beheerst raak in de verre hoek: 3-0.

Getty Images

In de slotfase kwam Ajax via invaller Kenneth Taylor nog op 3-1. Even leken de Amsterdammers nog een slotoffensief in te gaan zetten, totdat doelman Matheus gigantisch in de fout ging. Götze profiteerde van de inschattingsfout van de Braziliaan en pakte het cadeautje uit: 4-1.

Matheus: 4

Rosa: 5

Rugani: 4,5

Janse: 3,5

Kaplan: 3

Edvardsen: 5

Mokio: 5

Van den Boomen: 5

Berghuis: 5,5

Klaassen: 5

Konadu: 5